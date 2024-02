SLIM (ang. The Smart Lander for Investigating Moon - red.) wylądował skutecznie 19 stycznia, co uczyniło Japonię piątym krajem, który umieścił swój lądownik na Księżycu. Sonda dotknęła powierzchni Srebrnego Globu około 50 metrów od docelowego miejsca podróży, co uczyniło misję najbardziej dokładną w historii.