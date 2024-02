Pozycje rosyjskiej literatury padły łupem złodziei

Niemieckie placówki "dołączają do listy bibliotek w całej Europie, które padły ofiarą kradzieży" - pisze "Bild". "Cenne rosyjskie książki zostały już skradzione z bibliotek w Polsce, Estonii, na Łotwie, Litwie, we Francji i Szwajcarii. Jak dotąd najbardziej ucierpiał Uniwersytet Warszawski. Brakuje tam 78 książek o wartości do miliona euro" - zaznacza portal.