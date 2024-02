Projekt narodził się z potrzeby poszukiwania bardziej przyjaznych środowiskowo alternatyw dla metali, z których obecnie budowane są sondy. - Wszystkie satelity, które ponownie wchodzą w ziemską atmosferę, spalają się i tworzą maleńkie cząsteczki tlenku glinu , które będą unosić się w górnej atmosferze przez wiele lat. Ostatecznie wpłynie to na środowisko naturalne Ziemi - tłumaczy Takao Doi, japoński astronauta i inżynier lotniczy z Uniwersytetu Kioto, cytowany przez "The Guardian".

Chcąc rozwiązać ten problem naukowcy zwrócili się w stronę materiałów biodegradowalnych. Podstawowym wyzwaniem było znalezienie czegoś, co wytrzyma proces wystrzelenia w kosmos, a także warunki panujące na orbicie. Po licznych testach okazało się, że wszystkie wymagania spełnia drewno magnolii .

Japonia chce wprowadzić ekologię do kosmosu. Wystrzeli na orbitę drewnianego satelitę

Stosowanie konstrukcji z drewna do eksploracji może się wydawać zaskakującym, a nawet absurdalnym pomysłem. Jak podaje "The Guardian", wyniki wstępnych badań zaskoczyły samych naukowców. Znalazły one swoje potwierdzenie również w testach przeprowadzonych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), gdzie okazało się, że drewno magnolii jest wyjątkowo stabilne i odporne na pękanie w panujących tam warunkach.