Nietypowa odpowiedź na kryzys. Urzędnicy będą pracować mniej

Źródła swojej trudnej sytuacji materialnej wielu Nigeryjczyków upatruje w polityce gospodarczej urzędującego prezydenta Bola Tinubu. Krótko po dojściu do władzy w 2023 roku polityk zlikwidował dopłaty do paliwa i uwolnił kurs narodowej waluty - nairy, której wartość spadła w stosunku do dolara trzykrotnie. Skutkiem wprowadzonych zmian było potrojenie cen benzyny i wzrost kosztów utrzymania.