Boris Johnson zrezygnuje dziś z funkcji lidera konserwatystów, a premierem pozostanie do jesieni - przekazuje Reuters. Zastąpić ma go nowy lider Partii Konserwatywnej wyłoniony w lecie.

Chris Pincher z zarzutami. Boris Johnson miał wiedzieć o "niewłaściwych zachowaniach"

Falę odejść w rządzie Johnsona zapoczątkował minister zdrowia Sajid Javid, który złożył urząd w proteście przeciwko awansowi posła oskarżonego o niewłaściwe zachowania seksualne. To on oraz minister finansów Rishi Sunak we wtorek późnym popołudniem złożyli, w odstępie zaledwie kilku minut, dwie pierwsze rezygnacje. Za nimi podążyli następni członkowie rządu.

Rezygnacje wywołała sprawa posła Chrisa Pinchera, byłego już zastępcy whipa, czyli osoby odpowiedzialnej za dyscyplinę w klubie poselskim. Pincher przyznał się do "niewłaściwych zachowań" - miał między innymi molestować seksualnie dwóch mężczyzn w prywatnym klubie, będąc mocno pijanym - i złożył rezygnację z funkcji zastępcy whipa.

Po kilku dniach okazało się, że Boris Johnson najpewniej wiedział o oskarżeniach wobec konserwatysty, a mimo to awansował go w lutym, a jeszcze wcześniej - w 2019 r. - przekazał mu fotel wiceministra spraw zagranicznych. Sytuację pogarszały mało wiarygodne i - jak wszystko wskazuje - nieprawdziwe wyjaśnienia, które składał w tej sprawie rzecznik premiera. Najpierw deklarował, że Johnson zupełnie o tym nie wiedział, później, że nie wiedział jedynie o zarzutach, a słyszał tylko pogłoski, a wreszcie, że został zdawkowo poinformowany o zarzutach.

Boris Johnson. Kim jest?

Boris Johnson urodził się w 1964 roku. W maju 2008 roku objął urząd burmistrza Londynu. W 2015 roku podczas wyborów parlamentarnych został wybrany deputowanym do Izby Gmin. W lipcu 2016 roku został ministrem spraw zagranicznych w pierwszym gabinecie Theresy May, dwa lata później podając się do dymisji.

W lipcu 2019 roku został wybrany nowym liderem Partii Konserwatywnej i objął urząd premiera Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.