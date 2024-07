Grzegorz Braun

Objęty "kordonem sanitarnym" został polski polityk Grzegorz Braun , który mandat zdobył, startując z listy Konfederacji. Chociaż trzech eurodeputowanych partii ogłosiło w ubiegłym tygodniu, że dołączyło do nowej skrajnie prawicowej frakcji Europa Narodów Suwerennych, na czele której stanęła Alternatywa dla Niemiec (AfD), to w grupie zabrakło miejsca dla Brauna.

Polityk, który wsławił się m.in. zgaszeniem w Sejmie świec chanukowych za pomocą gaśnicy, okazał się zbyt antysemicki dla niemieckiej skrajnej prawicy. Zwłaszcza, że współprzewodnicząca AfD Alice Weidel już wcześniej zapowiedziała, że jednym z warunków nowej grupy będzie zakaz wstępu dla antysemitów. Jak usłyszała PAP w europarlamencie, Braun postrzegany jest jako polityk nieprzewidywalny. "Po jego wybrykach w Polsce każdy w PE będzie obawiał się go przyjąć do grupy" - powiedziało źródło w europarlamencie.

Maximilian Krah

Niemiecki polityk otwierał listę skrajnie prawicowej AfD w wyborach do Parlamentu Europejskiego . 10 czerwca - dzień po wyborach - jego partia uznała jednak, że Krah nie wejdzie w skład delegacji AfD do europarlamentu , choć polityk nadal ma legitymację partyjną.

Fabio de Masi

Choć jej partia deklaruje lewicowy światopogląd, to w swoich postulatach stawia na walkę z migracją. Utrudniło to trzem nowo wybranym europosłom partii Wagenknecht na czele z de Masim znalezienie politycznych sojuszników. Europosłowie ci podjęli rozmowy z włoskim Ruchem Pięciu Gwiazd, ale ostatecznie Włosi dołączyli do grupy Lewica, co znacząco zmniejszyło szansę na sformowanie własnej frakcji przez de Masiego. Partii Wagenknecht nie udało się porozumieć z Lewicą.