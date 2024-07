Jak stwierdził Tyszka, będzie współprzewodniczącym frakcji obok René Austa z AfD. Ogłoszenie tej informacji wywołało burzę w polskich mediach społecznościowych. Głównie ze względu na współpracę Nowej Nadziei z Niemcami. Co jest nie tak z AfD? To, pod względem siły politycznej, drugie ugrupowanie u naszych zachodnich sąsiadów, które rodzime służby nazywają "tubą propagandową Kremla ".

Alternatywa dla Niemiec jest antyimigrancka, antyunijna, ale też... antypolska. W 2021 roku w Bundestagu Alexander Gauland, jeden z liderów AfD, chwalił pakt Ribbentrop-Mołotow i obarczył Polskę winą za wybuch II wojny światowej. Z kolei Alice Weidel, ważna persona partii, nazwała tereny dawnej NRD "Niemcami Środkowymi" sugerując, że "Niemcy Wschodnie" leżą na terenie Rzeczpospolitej. Uznawany za jednego z najbardziej wpływowych polityków AfD Björn Höcke wykrzykiwał hasła nazistowskiej bojówki Sturmabteilung, za co został skazany. Uważa, że pomnik ofiar żydowskich w Berlinie to pomnik hańby, a Niemcy potrzebują "zwrotu o 180 stopni w polityce historycznej". Sąd w Meinigen w 2020 uznał, że nazywanie Höcke faszystą nie jest pomówieniem.

- Media będą teraz powtarzały kłamstwa, że AfD chce rewizji granicy z Polską, będą twierdzić, że AfD jest antypolska - napisał w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen , lider Nowej Nadziei. - Oczywiście, że AfD nie chce rewizji granicy z Polską, a jeżeli ktoś tak uważa, bo kiedyś napisał tak któryś kretyn z ich młodzieżówki, to współczuję umiejętności weryfikacji rzetelności informacji. AfD nie jest też antypolska. Jest proniemiecka - uważa Mentzen. Kłopot w tym, że jego sympatii do AfD nie podzielają inni politycy Konfederacji.

Chrapka na narodowców nawet w EKR

- Jako Ruch Narodowy nie chcemy się wiązać z AfD. Przewidywaliśmy awanturę, którą wywołali koledzy z Nowej Nadziei - podkreśla jeden ze znanych konfederatów. - To dobrze, że jest mowa o rozłamie w Konfederacji, a nikt nie mówi, że jako cała formacja poszliśmy do AfD - nie kryje ulgi nasz rozmówca.

Wbrew publicznym deklaracjom Sławomira Mentzena, politycy Konfederacji doskonale zdają sobie sprawę, że współpraca z Alternatywą dla Niemiec to problem. - Braliśmy pod uwagę duże ryzyko wizerunkowe, utraty wiarygodności. Koledzy postanowili zaryzykować, choć jest to nie do końca zrozumiałe dla narodowców - mówi nasze źródło z Konfederacji. - Sławek Mentzen mówił, że AfD jest demonizowane przez media. Mieli na koncie kilka niefortunnych wypowiedzi, ale nigdy się z nich nie wycofali - zauważa.

Grzegorz Braun sam jak palec

Co ciekawe, podobnie było w 2014 roku kiedy mandat europosła objął Janusz Korwin-Mikke. Mimo że polityk liczył na udane negocjacje, Niemcy nie kwapili się, by zaprosić go do rozmów. Już wtedy mieli o nim wyrobioną opinię. - Dokładnie takie samo zdanie mają dziś o Braunie, dlatego nie zaprosili go do rozmów.