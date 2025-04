- To Rosja rozpoczęła wojnę przeciwko Ukrainie z naruszeniem prawa międzynarodowego . (...) I zakończenie tej wojny zależy od Rosji, tylko od Rosji - powiedział Kretschmer w kierunku rosyjskiego ambasadora , wywołując kilka okrzyków niezadowolenia wśród publiczności, jak zauważyła agencja dpa.

- Historyczną rzeczywistością jest również to, że wielu ludzi z Armii Czerwonej, dwanaście milionów żołnierzy Armii Czerwonej, straciło życie podczas II wojny światowej - powiedział Kretschmer. Wśród nich było wielu Rosjan , ale także Ukraińców , Białorusinów i Gruzinów .

Niemcy. Spięcie na Dniu Łaby. "To Rosja rozpoczęła wojnę"

Nieczajew zapytany, co sądzi o tym, że nie jest mile widziany na uroczystości, powiedział: "Nie czuję tego. Czuję się dobrze". Ambasador Rosji nie mógł przemawiać podczas ceremonii składania wieńców. Jego zapowiedziany udział w obchodach wzbudził już wcześniej kontrowersje.

Makejew odniósł się do trwającej wojny przeciwko jego krajowi. Rosja bombarduje ukraińskie miasta, torturuje cywilów na okupowanych terytoriach, deportuje ukraińskie dzieci, zabija ukraińskich ocalałych z Holokaustu i nazywa to "wyzwoleniem od nazistów". Jest to "najbardziej perfidna i najgorsza relatywizacja usprawiedliwiająca nowe zbrodnie wojenne" - powiedział ukraiński dyplomata w piątek "Spieglowi".