Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt ogłosił w sobotę plany reformy niemieckiego prawa o bezpieczeństwie lotniczym, która nadaje siłom zbrojnym formalną rolę w obronie przed dronami, w tym uprawnienie do zestrzeliwania wrogich statków powietrznych - informuje Politico.

Polityk określił ostatnie incydenty z dronami nad Niemcami i sąsiednimi krajami jako część "stałego zagrożenia hybrydowego".

- Mamy do czynienia z wyścigiem zbrojeń - między zagrożeniami ze strony dronów a obroną przed dronami - mówił Dobrindt. - To wyścig, którego nie możemy sobie pozwolić przegrać - zaznaczył.

Niemcy zapowiadają przełom. Chcą zestrzeliwać drony

Portal zaznacza, że decyzja Berlina związana jest z serią naruszeń przestrzeni nad strategicznymi obiektami w Danii czy Norwegii, a także w północnych Niemczech, które nasiliły obawy dotyczące bezpieczeństwa i szpiegostwa.

W Danii lotniska i obiekty wojskowe zgłaszały w ostatnich dniach pojawienie się dronów, główny port w Kopenhadze został zamknięty na kilka godzin po tym, jak bezzałogowce zaobserwowano w strefie o ograniczonym dostępie.

Propozycja Dobrindta opiera się na dwóch filarach. Po pierwsze, minister zapowiedział utworzenie "krajowego centrum obrony przed dronami", które połączyłoby zasoby policji federalnej, policji krajowej, federalnego urzędu kryminalnego i niemieckich sił zbrojnych, czyli Bundeswehry.

Centrum miałoby wspierać projekty badawcze i koordynować działanie nowych technologii przechwytywania - od systemów zagłuszania i przejmowania kontroli po środki przeciwdziałania atakom dronów.

Po drugie, rząd zamierza zmienić obowiązującą w Niemczech od 2005 roku ustawę o bezpieczeństwie lotniczym. Nowe przepisy zezwalałyby Bundeswehrze na interwencję w ramach pomocy wojskowej dla władz cywilnych, gdy możliwości policji są niewystarczające.

- To oczywiście obejmuje również możliwość zestrzeliwania dronów - podkreślił Dobrindt.

Niemcy: Obawy po propozycji ministra. "Wątpliwości prawne"

Obecnie w Niemczech przepisy zezwalają policji jedynie na ograniczone wykorzystanie systemów zakłócających sygnał lub sieć, co może okazać się niewystarczające w przypadku większych lub wojskowych dronów.

Poszerzenie uprawnień wojska w przestrzeni powietrznej kraju rodzi jednak wątpliwości prawne - zauważa Politico.

Zgodnie z konstytucją Niemiec Bundeswehra nie może brać udziału w rutynowych zadaniach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, a jej rozmieszczenie na terytorium kraju jest dozwolone wyłącznie w ściśle określonych przypadkach, jak pomoc w przypadku klęsk żywiołowych, gdy władze cywilne formalnie poproszą o wsparcie.

Mimo to, jak powiedział Dobrindt, zapowiadane poprawki mają zostać przedstawione parlamentowi jesienią tego roku.

Źródło: Politico

