"Nie możemy przegrać". Niemiecki minister zapowiada przełom
Niemcy planują zezwolić swojemu wojsku na zestrzeliwanie dronów - donosi Politico. Ma to być reakcja na coraz częstsze incydenty związanych z bezzałogowcami, do których dochodzi w państwach NATO. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt ogłosił plany reformy, która nadaje Bundeswehrze specjalne uprawnienia, gdy możliwości policji są niewystarczające.
Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt ogłosił w sobotę plany reformy niemieckiego prawa o bezpieczeństwie lotniczym, która nadaje siłom zbrojnym formalną rolę w obronie przed dronami, w tym uprawnienie do zestrzeliwania wrogich statków powietrznych - informuje Politico.
Polityk określił ostatnie incydenty z dronami nad Niemcami i sąsiednimi krajami jako część "stałego zagrożenia hybrydowego".
- Mamy do czynienia z wyścigiem zbrojeń - między zagrożeniami ze strony dronów a obroną przed dronami - mówił Dobrindt. - To wyścig, którego nie możemy sobie pozwolić przegrać - zaznaczył.
Niemcy zapowiadają przełom. Chcą zestrzeliwać drony
Portal zaznacza, że decyzja Berlina związana jest z serią naruszeń przestrzeni nad strategicznymi obiektami w Danii czy Norwegii, a także w północnych Niemczech, które nasiliły obawy dotyczące bezpieczeństwa i szpiegostwa.
W Danii lotniska i obiekty wojskowe zgłaszały w ostatnich dniach pojawienie się dronów, główny port w Kopenhadze został zamknięty na kilka godzin po tym, jak bezzałogowce zaobserwowano w strefie o ograniczonym dostępie.
Propozycja Dobrindta opiera się na dwóch filarach. Po pierwsze, minister zapowiedział utworzenie "krajowego centrum obrony przed dronami", które połączyłoby zasoby policji federalnej, policji krajowej, federalnego urzędu kryminalnego i niemieckich sił zbrojnych, czyli Bundeswehry.
Centrum miałoby wspierać projekty badawcze i koordynować działanie nowych technologii przechwytywania - od systemów zagłuszania i przejmowania kontroli po środki przeciwdziałania atakom dronów.
Po drugie, rząd zamierza zmienić obowiązującą w Niemczech od 2005 roku ustawę o bezpieczeństwie lotniczym. Nowe przepisy zezwalałyby Bundeswehrze na interwencję w ramach pomocy wojskowej dla władz cywilnych, gdy możliwości policji są niewystarczające.
- To oczywiście obejmuje również możliwość zestrzeliwania dronów - podkreślił Dobrindt.
Niemcy: Obawy po propozycji ministra. "Wątpliwości prawne"
Obecnie w Niemczech przepisy zezwalają policji jedynie na ograniczone wykorzystanie systemów zakłócających sygnał lub sieć, co może okazać się niewystarczające w przypadku większych lub wojskowych dronów.
Poszerzenie uprawnień wojska w przestrzeni powietrznej kraju rodzi jednak wątpliwości prawne - zauważa Politico.
Zgodnie z konstytucją Niemiec Bundeswehra nie może brać udziału w rutynowych zadaniach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, a jej rozmieszczenie na terytorium kraju jest dozwolone wyłącznie w ściśle określonych przypadkach, jak pomoc w przypadku klęsk żywiołowych, gdy władze cywilne formalnie poproszą o wsparcie.
Mimo to, jak powiedział Dobrindt, zapowiadane poprawki mają zostać przedstawione parlamentowi jesienią tego roku.
Źródło: Politico