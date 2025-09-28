"Nie możemy przegrać". Niemiecki minister zapowiada przełom

Niemcy planują zezwolić swojemu wojsku na zestrzeliwanie dronów - donosi Politico. Ma to być reakcja na coraz częstsze incydenty związanych z bezzałogowcami, do których dochodzi w państwach NATO. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt ogłosił plany reformy, która nadaje Bundeswehrze specjalne uprawnienia, gdy możliwości policji są niewystarczające.

Niemcy chcą zestrzeliwać obcedrony, które pojawią się na terytorium kraju
Niemcy chcą zestrzeliwać obcedrony, które pojawią się na terytorium krajuJOHN MACDOUGALL/TOBIAS SCHWARZ/AFP/Czarek Sokolowski/Associated Press/East News

Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt ogłosił w sobotę plany reformy niemieckiego prawa o bezpieczeństwie lotniczym, która nadaje siłom zbrojnym formalną rolę w obronie przed dronami, w tym uprawnienie do zestrzeliwania wrogich statków powietrznych - informuje Politico.

Polityk określił ostatnie incydenty z dronami nad Niemcami i sąsiednimi krajami jako część "stałego zagrożenia hybrydowego".

- Mamy do czynienia z wyścigiem zbrojeń - między zagrożeniami ze strony dronów a obroną przed dronami - mówił Dobrindt. - To wyścig, którego nie możemy sobie pozwolić przegrać - zaznaczył.

Niemcy zapowiadają przełom. Chcą zestrzeliwać drony

Portal zaznacza, że decyzja Berlina związana jest z serią naruszeń przestrzeni nad strategicznymi obiektami w Danii czy Norwegii, a także w północnych Niemczech, które nasiliły obawy dotyczące bezpieczeństwa i szpiegostwa.

W Danii lotniska i obiekty wojskowe zgłaszały w ostatnich dniach pojawienie się dronów, główny port w Kopenhadze został zamknięty na kilka godzin po tym, jak bezzałogowce zaobserwowano w strefie o ograniczonym dostępie.

    Propozycja Dobrindta opiera się na dwóch filarach. Po pierwsze, minister zapowiedział utworzenie "krajowego centrum obrony przed dronami", które połączyłoby zasoby policji federalnej, policji krajowej, federalnego urzędu kryminalnego i niemieckich sił zbrojnych, czyli Bundeswehry.

    Centrum miałoby wspierać projekty badawcze i koordynować działanie nowych technologii przechwytywania - od systemów zagłuszania i przejmowania kontroli po środki przeciwdziałania atakom dronów.

    Po drugie, rząd zamierza zmienić obowiązującą w Niemczech od 2005 roku ustawę o bezpieczeństwie lotniczym. Nowe przepisy zezwalałyby Bundeswehrze na interwencję w ramach pomocy wojskowej dla władz cywilnych, gdy możliwości policji są niewystarczające.

    - To oczywiście obejmuje również możliwość zestrzeliwania dronów - podkreślił Dobrindt.

    Niemcy: Obawy po propozycji ministra. "Wątpliwości prawne"

    Obecnie w Niemczech przepisy zezwalają policji jedynie na ograniczone wykorzystanie systemów zakłócających sygnał lub sieć, co może okazać się niewystarczające w przypadku większych lub wojskowych dronów.

    Poszerzenie uprawnień wojska w przestrzeni powietrznej kraju rodzi jednak wątpliwości prawne - zauważa Politico.

    Zgodnie z konstytucją Niemiec Bundeswehra nie może brać udziału w rutynowych zadaniach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, a jej rozmieszczenie na terytorium kraju jest dozwolone wyłącznie w ściśle określonych przypadkach, jak pomoc w przypadku klęsk żywiołowych, gdy władze cywilne formalnie poproszą o wsparcie.

    Mimo to, jak powiedział Dobrindt, zapowiadane poprawki mają zostać przedstawione parlamentowi jesienią tego roku.

    Źródło: Politico

