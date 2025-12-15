W skrócie Stany Zjednoczone rozważają plan pokojowy przewidujący przekazanie Donbasu Rosji, co budzi sprzeciw Ukrainy i niepokój Unii Europejskiej.

Kaja Kallas ostrzega, że przejęcie Donbasu nie będzie końcem ambicji Putina, a UE musi podjąć kluczowe decyzje dotyczące wsparcia finansowego dla Ukrainy.

Propozycje utworzenia strefy zdemilitaryzowanej w Donbasie napotykają opór, ponieważ istnieje ryzyko dalszej eskalacji konfliktu i ekspansji Rosji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

USA rozważa plan pokojowy dla Ukrainy, obejmujący przekazanie pozostałej części Donbasu Rosji. Teren ten obejmuje obwody doniecki i ługański.

Jak informują media, stał się on kluczowym punktem spornym w rozmowach na temat pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas powiedziała w poniedziałek, że przejęcie kontroli nad Donbasem przez Kreml "nie będzie celem końcowym Putina".

- Musimy zrozumieć, że jeśli zdobędą Donbas, to twierdza upadnie i wtedy na pewno będą kontynuować walkę o całą Ukrainę - powiedziała Kallas reporterom. - Jeśli Ukraina zniknie, inne regiony również znajdą się w niebezpieczeństwie - tłumaczyła.

Wojna w Ukrainie. UE mówi o finasowaniu Kijowa

"Unia Europejska musi podjąć 'bardzo ważne' decyzje w sprawie finansowania Ukrainy na kluczowym szczycie w tym tygodniu" - pisze AFP.

- Rozmowy na temat wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów stają się coraz trudniejsze - powiedziała w poniedziałek Kaja Kallas.

- Jeszcze nie osiągnęliśmy celu i jest coraz trudniej, ale pracujemy i wciąż mamy kilka dni - powiedziała dziennikarzom szefowa unijnej dyplomacji. - Nie opuścimy spotkania, dopóki nie poznamy rezultatu - dodała.

Plan pokojowy dla Ukrainy. Donbas w centrum zainteresowań

Jedną z głównych, jeśli nie najważniejszą, przeszkodą w negocjacjach pokojowych między Ukrainą a Federacją Rosyjską, prowadzonych za pośrednictwem USA, jest kwestia Donbasu.

Jednym z rozważanych rozwiązań jest utworzenie strefy zdemilitaryzowanej: armia ukraińska wycofuje się z pozostałej części Donbasu, ale armia rosyjska tam nie wkracza. Porządek publiczny w tych miastach musi utrzymywać policja.

Propozycja przekształcenia go w ten sposób nie może zostać zrealizowana, ponieważ Rosja ma już gotowy plan przełamania tego stanu - pisze na łamach "The Spectator" politolog i emerytowany profesor Szkoły Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Londyńskiego Mark Galeotta.

Ekspert przypomina, że obecnie Amerykanie próbują znaleźć akceptowalną formułę, dzięki której Rosja będzie mogła zdobyć pozostałą część Donbasu.

Władze Ukrainy z kolei są zaniepokojone nie tylko faktem oddania tego terytorium bez walki, ale także groźbą, że Federacja Rosyjska wykorzysta je jako trampolinę do dalszych ofensyw w głąb Ukrainy.

Źródła: AFP, Reuters

"Wydarzenia": Weto ustawy łańcuchowej. Przed Sejmem pojawili się protestujący Polsat News