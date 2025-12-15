Politycy PiS składają zawiadomienie na szefa SKW. W tle sprawa leków Cenckiewicza
Politycy PiS kierują zawiadomienie do prokuratury ws. szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Jarosława Stróżyka. Mariusz Błaszczak i Andrzej Śliwka zarzucają mu przekroczenie uprawnień po publikacji"Gazety Wyborczej" i "ujawnieniu lub spreparowaniu" informacji pochodzących z ankiety bezpieczeństwa osobowego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. Chodzi o sprawę leków prezydenckiego ministra. Do sprawy odniosła się Naczelna Izba Lekarska.
"GW" w poniedziałek opisała, że Sławomir Cenckiewicz stracił dostęp do informacji niejawnych ze względu na zatajenie w ankiecie bezpieczeństwa nazw leków, które miał przyjmować.
Dziennik nie podał nazw konkretnych preparatów. Zaznaczył jednak, że chodzi o dwa leki, które "działają na ośrodkowy układ nerwowy, jeden jest zaliczany do psychotropów, drugi ma charakter psycholeptyczny i przy przedawkowaniu jest groźny dla życia".
Po publikacji oświadczenie wydała Naczelna Izba Lekarska.
"Informacje o przyjmowanych przez pacjenta lekach są daną szczególnie wrażliwą i ich publiczne ujawnienie nigdy nie powinno mieć miejsca. NIL zwraca się do organów państwa o natychmiastowe wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie wycieku tych danych, z niezwłocznym ujawnieniem opinii publicznej źródła tego wycieku" - czytamy w komunikacie.
"Jednocześnie apelujemy do przedstawicieli mediów o szczególną ostrożność w przekazywaniu tego typu treści, gdyż mogą one nie tylko naruszyć fundamentalne prawa pacjenta, ale doprowadzić do spadku zaufania pacjentów do całego procesu leczenia i bezpieczeństwa ich danych medycznych, a także stygmatyzacji osób chorych" - dodała Naczelna Izba Lekarska.
Dzień wcześniej szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz prowadził dyskusję w mediach społecznościowych z dziennikarzem "Gazety Wyborczej" Bartoszem Wielińskim.
"Problem nie polega na tym, że Cenckiewicz wykupił jakąś receptę, czy że ma konserwatywne poglądy, tylko że zataił przed SKW fakt leczenia psychiatrycznego" - napisał redaktor.
Prezydencki minister odniósł się do wpisu, określając dziennikarza mianem "kłamcy".
