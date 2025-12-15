71-letni miliarder i założyciel partii ANO Andrej Babisz został premierem po raz drugi. Wcześniej pełnił tę funkcję w latach 2017-2021. Prezydent Petr Pavel mianował Babisza na szefa rządu w ubiegły wtorek.

Prezydent zapowiadał, że mianuje lidera ANO na premiera tylko jeśli poinformuje on jak zamierza połączyć funkcję szefa rządu oraz prezesa grupy biznesowej Agrofert, w skład której wchodzi ponad 200 firm m.in. z branży chemicznej, spożywczej czy rolniczej. Babisz zapowiedział wtedy, że przeniesie swoją spółkę do niezależnie zarządzanej struktury powierniczej i nie będzie jej właścicielem, a po jego śmierci firmę przejmą jego dzieci.

"Postanowiłem nieodwracalnie zrezygnować z firmy Agrofert, z którą nie będę miał nic wspólnego i nigdy więcej nie będę jej właścicielem" - zapowiedział.

Andrej Babisz ponownie premierem. Stworzy rząd koalicyjny

ANO, która wygrała październikowe wybory parlamentarne w Czechach stworzyła rząd koalicyjny ze skrajnie prawicową i prorosyjską partią Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) oraz ugrupowaniem Kierowcy dla Siebie, które sprzeciwia się przede wszystkim unijnej polityce klimatycznej.

Liderem SPD jest budzący kontrowersje Tomio Okamura, który został wybrany na przewodniczącego Izby Poselskiej Parlamentu. Jedną z pierwszych jego decyzji było zdjęcie z budynku parlamentu ukraińskiej flagi.

Partia Babisza początkowo prezentowała poglądy centrowe i liberalne, jednak z czasem stała się bardziej konserwatywna. Symbolem zmiany poglądów może być opuszczenie przez ANO liberalnej grupy Odnowić Europę w Parlamencie Europejskim i dołączenie do Patriotów za Europą - grupy, do której należą również europosłowie Konfederacji czy węgierskiego Fideszu. Nowy premier zapowiedział m.in., że jego rząd podniesie emerytury i pensje, ograniczy pomoc wojskową dla Ukrainy oraz będzie sprzeciwiał się unijnej polityce migracyjnej.

Więcej informacji wkrótce.

"Wydarzenia": Wróci powszechny pobór? Ministerstwo stawia sprawę jasno Polsat News