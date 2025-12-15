Cysterna zjechała z drogi, przewróciła się na bok. Trasa zablokowana

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Na drodze ekspresowej S61 w okolicach Starych Kupisk doszło do groźnego wypadku z udziałem cysterny przewożącej spirytus. Ciężarówka przewróciła się na jezdni, całkowicie blokując trasę. Kierowca trafił do szpitala, a służby wciąż pracują na miejscu zdarzenia.

Strażacy w specjalnych kombinezonach przebywają przy przewróconej cysternie, z której wydobywa się para, wokół widoczne są ślady piany gaśniczej, atmosfera nocna i akcja ratownicza w toku.
Wypadek w Podlaskiem. Przewrócona cysterna ze spirytusemKM PSP ŁomżaTwitter

W skrócie

  • Na drodze S61 przewróciła się cysterna przewożąca spirytus, blokując trasę.
  • Kierowca ciężarówki został przewieziony do szpitala, a służby ratunkowe prowadzą działania na miejscu.
  • W regionie doszło również do śmiertelnego potrącenia rowerzysty na DK 65.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na drodze ekspresowej S61 w okolicach w okolicach Starych Kupisk (woj. podlaskie), niedaleko Łomży przewróciła się cysterna.

Jak przekazał Interii mł. bryg. Paweł Leszczyński z KM PSP z Łomży, do zdarzenia doszło po godzinie 5:12.

- Ciężarówka zjechała na przeciwległy pas, uderzyła i staranowała barierki, po czym przewróciła się na bok - opisał strażak. Dodał, że na miejscu pracuje łącznie osiem zastępów straży pożarnej.

Łomża. Cysterna przewrócona na jezdni. Droga całkowicie zablokowana

Cysterna przewoziła spirytus, który - jak informuje strażak - nie wydostał się na zewnątrz pojazdu. Doszło jednak do innego wycieku z ciężarówki.

- Dlatego na miejscu zadysponowano także JRG z Białegostoku - powiedział mł. bryg. Paweł Leszczyński. Droga jest zablokowana. Kierowca samochodu ciężarowego trafił do szpitala.

Zobacz również:

Ostrowiec Świętokrzyski. Samochód uderzył w karetkę, są ranni
Wiadomości lokalne

Karetka jechała na sygnale. Doszło do wypadku, są poszkodowani

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    - Na chwilę obecną na odcinku Kisielnica-Kupiski ruch się nie odbywa. Pojazdy stojące w korku w miarę możliwości będą zawracanie do najbliższego zjazdu z S61 - informuje podkomisarz Karolina Wojciekian z podlaskiej policji.

    Utrudnienia na drogach w Podlaskiem. Śmiertelne potrącenie rowerzysty

    Jak informują lokalne media, przewrócona cysterna, to nie są jedyne utrudnienia na drodze w wojewódzkie podlaskim.

    W miejscowości Białogrądy, na DK 65 w kierunku Białegostoku, samochód ciężarowy potrącił rowerzystę. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł. W miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy.

    Rzecznik KWP w Białymstoku Tomasz Krupa przekazał, że według wstępnych ustaleń rower był nieoświetlony i nie miał też elementów odblaskowych.

    Zobacz również:

    Tragedia na drodze ekspresowej S8
    Wiadomości lokalne

    Tragedia na drodze ekspresowej S8. Nie żyją cztery osoby

    Marcin Boniecki
    Marcin Boniecki
    "Wydarzenia": Weto ustawy łańcuchowej. Przed Sejmem pojawili się protestującyPolsat News

    Najnowsze