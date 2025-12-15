Zima wciąż nie ma wstępu do Polski. W pogodzie rządzi jesień

Poranne mgły, sporo chmur w ciągu dnia i lokalne mżawki - na takie warunki musimy się przygotować w poniedziałek. Choć pogodę w Polsce ukształtuje wyż Frieda to jedynie na południu i południowym zachodzie będzie więcej słońca. W pozostałych miejscach aura nie zachwyci. W dalszym ciągu będzie jednak dość ciepło, z dodatnimi temperaturami w całym kraju.

Grudzień jest znacznie cieplejszy niż zwykle. Najwyższa anomalia temperatur panuje we wschodniej połowie Polski, gdzie miejscami jest o nawet ponad 6 stopni więcej niż zazwyczaj. W poniedziałek tylko lokalnie rano były mrozy, potem ich zabraknie - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda z mgłami i mżawką. Słońce nie dotrze wszędzie

Pomimo oddziaływania wyżu Frieda w większości Polski będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Zdecydowanie pogodniej będzie na południu i południowym zachodzie - tam miejscami może panować bezchmurna aura.

Rano na południu mogą występować lokalne mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do około 200 metrów. W Beskidzie Niskim i Bieszczadach może padać nieprzyjemna mżawka.

Pierwsze godziny dnia najmroźniejsze były w Jeleniej Górze, gdzie o godz. 8:00 zanotowano -5,2 st. C. Temperatury szybko jednak wzrosną i w poniedziałek wyniosą od 3-4 stopni na południu i wschodzie do 7 stopni Celsjusza na północnym zachodzie. Miejscami na terenach podgórskich może być około 2 st. C.

Temperatury odczuwalnej nie obniży zbytnio wiatr, który będzie przeważnie słaby i umiarkowany. Mocniej powieje w górach: w Bieszczadach porywy osiągną 55 km/h, a wysoko w Karpatach 60 km/h.

    Korzystnie za dnia, mgliście i mroźnie w nocy

    Dzięki wyżowi pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Gorzej pod tym względem będzie w miejscach, w których pojawią się lokalne mgły i ograniczona widzialność - wówczas warunki mogą się przejściowo pogorszyć do niekorzystnych. Na mgły trzeba też będzie uważać w nocy.

    Po zachodzie słońca lokalnie, przede wszystkim na południu, wrócą mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 300 metrów. Miejscami mgły mogą ograniczać widzialność do około 100 metrów. Noc będzie też mroźna: na terenach podgórskich będzie od -5 do -3 stopni, a lokalnie w w dolinach karpackich do -7 stopni Celsjusza.

