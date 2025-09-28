Polska poderwała myśliwce. Zamknięto przestrzeń nad dwoma lotniskami
W związku z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę "nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" - oświadczyło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W niedzielę nad ranem - w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu - poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Po trzech godzinach wojsko poinformowało, że działania się zakończyły. W trakcie operacji przestrzeń nad lotniskami w Lublinie i Rzeszowie była tymczasowo zamknięta - podawał serwis Flightradar24.
W skrócie
W niedzielę po godz. 5 rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w przestrzeni powietrznej RP operują polskie i sojusznicze samoloty.
Decyzja o poderwaniu maszyn nastąpiła w związku z "aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy".
Rosja atakowała Ukrainę. Wojsko uspokaja: Nie naruszono przestrzeni RP
"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - podano w komunikacie na portalu X.
Wojsko zaznaczało, że działania te miały "charakter prewencyjny" i "były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".
Po godz. 8 Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że "operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone w związku z zaprzestaniem uderzeń lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej na Ukrainę".
"Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej" - podało wojsko.
"Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" - czytamy w komunikacie.
Zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskami w Lublinie i Rzeszowie
Serwis Flightradar24, który monitoruje loty na świecie, przekazał, że przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie i Lublinie została tymczasowo zamknięta ze względu "nieplanowanych działań wojskowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".
Z danych Sił Powietrznych Ukrainy wynika, że o godz. 5 rano w całym kraju obowiązywały ostrzeżenia przed nalotami. Alarm ogłoszono z powodu startu rosyjskiego samolotu MiG-31K.
Zmasowany atak na Kijów. Rosja zniszczyła budynek mieszkalny
Ukraińskie media informowały, że w nocy z soboty na niedzielę rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy oraz przy użyciu dronów na liczne cele w całym kraju. Między innymi przez całą noc roje dronów typu Shahed zagrażały Kijowowi i innym miastom.
Mer Kijowa Witalij Kliczko informował o świcie o skutkach rosyjskiego ataku.
"W rejonie sołomiańskim doszło do częściowego zniszczenia pięciopiętrowego budynku mieszkalnego. Wszystkie służby udają się na miejsce zdarzenia" - pisał na Telegramie.
"Pociski cały czas uderzają w miasto" - ostrzegał Kliczko i apelował do mieszkańców o pozostanie w schronach.
Według niego w kilku dzielnicach stolicy spadły szczątki rosyjskich dronów, wybuchły pożary. Kliczko poinformował również o pięciu osobach poszkodowanych.
Skutki nocnego nalotu Rosji odnotowano także w innych miejscowościach w obwodzie kijowskim. Przez całą noc atakowane były też cele w innych regionach Ukrainy, między innymi w Zaporożu i Chmielnickim. Według ukraińskich mediów wojska rosyjskie prowadziły ostrzał przy użyciu pocisków balistycznych i manewrujących.
Agencja Reutera podała, że według niezależnych obserwatorów był to jeden z największych rosyjskich ataków na stolicę Ukrainy i otaczający ją region od początku wojny.