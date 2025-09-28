Polska poderwała myśliwce. Zamknięto przestrzeń nad dwoma lotniskami

W związku z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę "nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" - oświadczyło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W niedzielę nad ranem - w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu - poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Po trzech godzinach wojsko poinformowało, że działania się zakończyły. W trakcie operacji przestrzeń nad lotniskami w Lublinie i Rzeszowie była tymczasowo zamknięta - podawał serwis Flightradar24.

W skrócie

  • Poderwano polskie i sojusznicze lotnictwo i aktywowano systemy obrony powietrznej w reakcji na zmasowane ataki Rosji na Ukrainę.
  • Przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Lublinie i Rzeszowie została tymczasowo zamknięta.
  • W wyniku rosyjskich nocnych nalotów na Ukrainę ucierpiały budynki mieszkalne, kilka osób zostało rannych.
W niedzielę po godz. 5 rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w przestrzeni powietrznej RP operują polskie i sojusznicze samoloty.

Decyzja o poderwaniu maszyn nastąpiła w związku z "aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy".

Rosja atakowała Ukrainę. Wojsko uspokaja: Nie naruszono przestrzeni RP

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - podano w komunikacie na portalu X.

Wojsko zaznaczało, że działania te miały "charakter prewencyjny" i "były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

Po godz. 8 Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że "operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone w związku z zaprzestaniem uderzeń lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej na Ukrainę".

"Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej" - podało wojsko.

"Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" - czytamy w komunikacie.

    Zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskami w Lublinie i Rzeszowie

    Serwis Flightradar24, który monitoruje loty na świecie, przekazał, że przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie i Lublinie została tymczasowo zamknięta ze względu "nieplanowanych działań wojskowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".

    Z danych Sił Powietrznych Ukrainy wynika, że o godz. 5 rano w całym kraju obowiązywały ostrzeżenia przed nalotami. Alarm ogłoszono z powodu startu rosyjskiego samolotu MiG-31K.

      Zmasowany atak na Kijów. Rosja zniszczyła budynek mieszkalny

      Ukraińskie media informowały, że w nocy z soboty na niedzielę rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy oraz przy użyciu dronów na liczne cele w całym kraju. Między innymi przez całą noc roje dronów typu Shahed zagrażały Kijowowi i innym miastom.

      Mer Kijowa Witalij Kliczko informował o świcie o skutkach rosyjskiego ataku.

      "W rejonie sołomiańskim doszło do częściowego zniszczenia pięciopiętrowego budynku mieszkalnego. Wszystkie służby udają się na miejsce zdarzenia" - pisał na Telegramie.

      "Pociski cały czas uderzają w miasto" - ostrzegał Kliczko i apelował do mieszkańców o pozostanie w schronach.

      Według niego w kilku dzielnicach stolicy spadły szczątki rosyjskich dronów, wybuchły pożary. Kliczko poinformował również o pięciu osobach poszkodowanych.

      Skutki nocnego nalotu Rosji odnotowano także w innych miejscowościach w obwodzie kijowskim. Przez całą noc atakowane były też cele w innych regionach Ukrainy, między innymi w Zaporożu i Chmielnickim. Według ukraińskich mediów wojska rosyjskie prowadziły ostrzał przy użyciu pocisków balistycznych i manewrujących.

      Agencja Reutera podała, że według niezależnych obserwatorów był to jeden z największych rosyjskich ataków na stolicę Ukrainy i otaczający ją region od początku wojny.

