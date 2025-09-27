NATO reaguje na incydenty z dronami. Zapadła decyzja ws. sił na Bałtyku

NATO w oświadczeniu przesłanym agencji Reutera poinformowało, że "będzie prowadzić jeszcze bardziej wzmożoną czujność dzięki nowym, wielodomenowym środkom w regionie Morza Bałtyckiego".

NATO wzmacnia siły na Morzu Bałtyckim

Sojusz przekazał, że nowe środki obejmują "platformy wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze oraz co najmniej jedną fregatę obrony powietrznej".

NATO zastrzegło jednak, że nie ujawni, które kraje wniosły dodatkowe zasoby.

Nowe środki będą wzmocnieniem dla uruchomionej w styczniu misji "Baltic Sentry" (Bałtycki Strażnik), która była odpowiedzią na serię uszkodzeń kabli energetycznych, łączy telekomunikacyjnych i gazociągów na dnie Morza Bałtyckiego.

Wówczas NATO do patroli zaangażowało fregaty, samoloty i drony morskie.

Samoloty i drony. Seria rosyjskich prowokacji

W połowie września rosyjskie myśliwce MiG-31 wtargnęły w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut.

W ostatnich dniach do naruszeń przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane duże drony doszło w Danii nad lotniskami w Aalborgu (na północy), Esbjerg (na zachodzie) oraz w Sonderborgu i nad wojskową bazą lotniczą Skrydstrup (na południu). W poniedziałek wieczorem drony o niezidentyfikowanym pochodzeniu widziano nad lotniskami w Kopenhadze.

Tego samego dnia na kilka godzin zamknięto norweskie lotnisko Oslo-Gardermoen z powodu drona poruszającego się w obszarze zakazanym nad portem.

Dwa niezidentyfikowane drony zaobserwowano także w nocy z czwartku na piątek nad archipelagiem w Karlskronie na południowym wschodzie Szwecji. W mieście znajduje się główna baza szwedzkiej marynarki wojennej.

Służby zaobserwowały drony także w nocy z piątku na sobotę nad bazą sił powietrznych Danii w Karup na Półwyspie Jutlandzkim.

