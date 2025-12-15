W skrócie Autobus wiozący licealistów spadł z urwiska w Kolumbii, zginęło 17 osób, a 20 zostało rannych.

Wśród ofiar śmiertelnych byli głównie uczniowie w wieku od 16 do 18 lat oraz kierowca.

Akcja ratunkowa była utrudniona przez obecność grupy partyzanckiej w okolicy, a kolumbijski prezydent złożył kondolencje rodzinom.

Do wypadku doszło w niedzielę. Wcześniej kolumbijskie władze informowały o co najmniej 10 ofiarach - wieczorem przekazano wiadomość o 17 zmarłych i 20 rannych, w tym trzech ciężko.

Tragiczny wypadek w Kolumbii. Nie żyje 17 osób

Jak poinformował w mediach społecznościowych gubernator stanu Antioquia, w którym doszło do tragedii, uczniowie byli w wieku od 16 do 18 lat.

Autobus jechał z karaibskiego miasta Tolu do Medellin - stolicy i największego miasta departamentu Antioquia - po wycieczce szkolnej i przewoził młodzież liceum, świętującą zakończenie szkoły - podało "El Tiempo".

Gubernator Andres Julian opublikował na swoim profilu w serwisie X nagranie, w którym przekazał szczegóły tragedii i rozmawia w szpitalu z rannymi. Jeden z nich relacjonował, że gdy spał, nagle usłyszał krzyki - to było ostatnie co pamiętał.

Kolumbia. Autobus spadł w przepaść. Prezydent przekazał kondolencje

Według doniesień "El Espectador", autobus spadł w ponad 60-metrową przepaść, a część pasażerów została uwięziona w rozbitym pojeździe, podczas gdy inni wypadli przez okna w czasie upadku.

Według kolumbijskich źródeł, na które powołuje się agencja AFP, w rejonie katastrofy działa grupa partyzancka Armia Wyzwolenia Narodowego, przez co służby musiały zachować szczególne środki bezpieczeństwa, aby przeprowadzić akcję ratunkową.

"Bardzo mi ich żal i współczuję ich rodzinom. To zła wiadomość dla naszego kraju" - przekazał prezydent Kolumbii Gustavo Petro.

