Tragiczny wypadek w Kolumbii. Autokarem podróżowali licealiści

Jakub Pogorzelski

Siedemnaście osób zginęło w tragicznym wypadku, do którego doszło w Kolumbii. Autobus wiozący licealistów stoczył się z urwiska i spadł w przepaść. Wśród ofiar jest szesnastu uczniów i kierowca. Z kolei 20 osób zostało rannych.

Autobus stoczył się z urwiska. Zginęło 17 osób
Autobus stoczył się z urwiska. Zginęło 17 osóbSTRINGER/AFPEast News

W skrócie

  • Autobus wiozący licealistów spadł z urwiska w Kolumbii, zginęło 17 osób, a 20 zostało rannych.
  • Wśród ofiar śmiertelnych byli głównie uczniowie w wieku od 16 do 18 lat oraz kierowca.
  • Akcja ratunkowa była utrudniona przez obecność grupy partyzanckiej w okolicy, a kolumbijski prezydent złożył kondolencje rodzinom.
Do wypadku doszło w niedzielę. Wcześniej kolumbijskie władze informowały o co najmniej 10 ofiarach - wieczorem przekazano wiadomość o 17 zmarłych i 20 rannych, w tym trzech ciężko.

Tragiczny wypadek w Kolumbii. Nie żyje 17 osób

Jak poinformował w mediach społecznościowych gubernator stanu Antioquia, w którym doszło do tragedii, uczniowie byli w wieku od 16 do 18 lat.

Autobus jechał z karaibskiego miasta Tolu do Medellin - stolicy i największego miasta departamentu Antioquia - po wycieczce szkolnej i przewoził młodzież liceum, świętującą zakończenie szkoły - podało "El Tiempo".

    Gubernator Andres Julian opublikował na swoim profilu w serwisie X nagranie, w którym przekazał szczegóły tragedii i rozmawia w szpitalu z rannymi. Jeden z nich relacjonował, że gdy spał, nagle usłyszał krzyki - to było ostatnie co pamiętał.

    Kolumbia. Autobus spadł w przepaść. Prezydent przekazał kondolencje

    Według doniesień "El Espectador", autobus spadł w ponad 60-metrową przepaść, a część pasażerów została uwięziona w rozbitym pojeździe, podczas gdy inni wypadli przez okna w czasie upadku.

    Według kolumbijskich źródeł, na które powołuje się agencja AFP, w rejonie katastrofy działa grupa partyzancka Armia Wyzwolenia Narodowego, przez co służby musiały zachować szczególne środki bezpieczeństwa, aby przeprowadzić akcję ratunkową.

    "Bardzo mi ich żal i współczuję ich rodzinom. To zła wiadomość dla naszego kraju" - przekazał prezydent Kolumbii Gustavo Petro.

