W skrócie Rosyjski statek szpiegowski Jantar monitoruje strategiczne punkty podmorskiej sieci kabli w europejskich wodach, co budzi obawy o bezpieczeństwo infrastruktury.

Brytyjski minister obrony ostrzegł Rosję przed konsekwencjami ewentualnych sabotaży wymierzonych w zachodnią infrastrukturę.

Wielka Brytania i jej sojusznicy wprowadzają nowy system ochrony podwodnych kabli, by przeciwdziałać zagrożeniom ze strony Rosji.

Uszkodzenie głównych węzłów sieci podmorskich kabli może sparaliżować Europę, zakłócić działanie internetu i łączność wojskową państw sojuszniczych NATO - ostrzega brytyjski "Financial Times".

Dziennik pisze o rosyjskim statku szpiegowskim, który ostatnio znów znalazł się w centrum uwagi. Jantar stanowi zagrożenie dla podmorskich kabli u wybrzeży Europy - ocenia "FT". Dziennikarze potwierdzili, że jednostka w ostatnich miesiącach znajdowała się w rejonach strategicznie ważnych dla Europy.

Rosja wysłała statek szpiegowski Jantar. Miał monitorować podmorskie kable

Jak czytamy, jesienią 2024 roku rosyjski okręt rozpoznawczy Jantar wyruszył z Półwyspu Kolskiego w 97-dniową podróż. Statek przepłynął u wybrzeży Norwegii, kanał La Manche, Morze Śródziemne i Kanał Sueski, zatrzymując się w strategicznych punktach. Jego głównym celem było monitorowanie i mapowanie podmorskich kabli, które dostarczają internet, energię, zapewniają łączność wojskową i umożliwiają operacje finansowe w państwach NATO.

"Financial Times", wykorzystując dane satelitarne i pozyskane od wojskowych informacje, potwierdził, że Jantar znajdował się nad krytyczną infrastrukturą na Morzu Irlandzkim i w pobliżu Svalbardu na Oceanie Arktycznym. Statek próbował zatuszować swoją aktywność, ale został zidentyfikowany za pomocą danych radarowych - czytamy.

Jantar podlega rosyjskiemu Głównemu Zarządowi Badań Głębinowych (GUGD), tajnej rosyjskiej jednostce, która dysponuje ponad 50 specjalistycznymi statkami i okrętami podwodnymi. GUGD odpowiada nie tylko za rozpoznanie, ale także za ewentualny sabotaż wymierzony w infrastrukturę Zachodu. Jego okręty podwodne mogą zanurzać się na głębokość do 6 km i podłączać się do kabli lub podkładać ładunki wybuchowe.

"Wiemy, co robicie". Wielka Brytania ostrzega Rosję

Obecność statku na wodach brytyjskich i irlandzkich wywołała ostrą reakcję ministra obrony Wielkiej Brytanii. - Widzimy was. Wiemy, co robicie. I nie będziemy się wahać przed zdecydowanym działaniem - ostrzegał John Healey.

NATO ocenia, że rosyjskie operacje na europejskich wodach wpisują się w "szarą strefę" działań między pokojem a wojną. Mogą one zadać potężny cios w kwestii gospodarki i bezpieczeństwa bez wywoływania bezpośredniego konfliktu.

"Financial Times" wskazuje w tym miejscu głównie na Wielką Brytanię i przypomina, że 99 proc. komunikacji cyfrowej tego kraju opiera się na działaniu kabli podmorskich, a 75 proc. krajowego zaopatrzenia w gaz odbywa się za pomocą rurociągów położonych na dnie morza.

Jak czytamy, Wielka Brytania i jej sojusznicy przygotowują nowy system obrony podwodnej infrastruktury o nazwie "Atlantic Bastion". Będzie on obejmował sieć czujników i dronów do monitorowania kabli i ochrony przed sabotażem.

Walka z Rosją na wodzie. Stawką bezpieczeństwo Europy

Jantar stał się symbolem nowej formy konfrontacji Rosji z Zachodem - walki o kontrolę nad podwodną infrastrukturą. Eksperci wojskowi ostrzegają, że potencjalna eskalacja może sprawić, że sieć stanie się "pierwszym celem" potencjalnego konfliktu.

Jak donosi agencja Unian, brytyjska marynarka wojenna dysponuje tajną bronią sensoryczną do polowania na rosyjskie okręty podwodne. Technologia sztucznej inteligencji opracowana do śledzenia wielorybów ma być wykorzystywana w dronach morskich, aby chronić brytyjskie wody terytorialne przed zagrożeniami.

System opiera się na autonomicznych okrętach podwodnych SG-1 Fathom z wbudowanymi czujnikami, które mogą przebywać pod wodą do trzech miesięcy. Poruszają się one niezwykle cicho, bez użycia śrub napędowych i analizują dźwięki za pomocą sztucznej inteligencji.

Źródła: "Financial Times", Unian

