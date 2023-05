Na słowa Miedwiediewa zareagował pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. "'Pan nikt z Kremla' znów o Polsce. Ciekawe, że na Kremlu tak pilnie śledzą doniesienia z Polski. Polski, którą Rosja atakuje i deprecjonuje sugerując, że RP ma tak małe znaczenie, że nawet nasi sojusznicy nie powinni się przejmować, co w RP się dzieje" - skomentował Żaryn.

Dlaczego nazwa została zmieniona?

Zmiana nazwy oburzyła czołowych rosyjskich polityków. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał decyzję "graniczącą z szaleństwem" i "wrogim aktem".

- Wiemy, że w swojej historii Polska od czasu do czasu popadała w to szaleństwo nienawiści do Rosjan - powiedział polityk.

"Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, działająca przy Głównym Geodecie Kraju (...), uchwaliła, że dla miasta o rosyjskiej nazwie Калининград (Kaliningrad) zalecana jest wyłącznie polska nazwa Królewiec i nie zalecane jest stosowanie w języku polskim nazwy Kaliningrad" - uzasadniano w komunikacie.