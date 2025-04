Na zmianę pogody trzeba będzie poczekać. Słabe, wręcz zimowe warunki w naszym kraju utrzymają się co najmniej do środy . Również tego dnia będą nam towarzyszyć przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu również śniegu.

Noce wciąż będą mroźne, z temperaturami do -6,-5 st. C na terenach podgórskich Karpat. W ciągu dnia będzie nieco cieplej, niż na początku tygodnia: od 4-7 stopni na wschodzie, przez około 10 st. C w centrum do 12 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Wiatr osłabnie, choć lokalnie na zachodzie porywy mogą osiągać do 55 km/h.