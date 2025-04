Nowy pomysł na siły pokojowe w Ukrainie. "Zachód chce wykorzystać NATO"

Zachód rozważa wykorzystanie struktur NATO do rozmieszczenia sił w Ukrainie - podaje "Financial Times". Dziennik twierdzi, że główne rozmowy na ten temat toczą się z inicjatywy Wielkiej Brytanii i Francji, które stanąć mają na czele tzw. koalicji chętnych. Pomysł ma być także sposobem na pośrednie zaangażowanie w misję USA. Te bowiem oficjalnie odmawiają wysłania żołnierzy do Ukrainy.