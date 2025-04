Afera w Białym Domu. Rosjanie mogli przejąć poufne informacje z czatu

Schiff jest przekonany, że skandal nazywany przez wielu Signalgate (od nazwy internetowego komunikatora - red.) powinien zostać zbadany przez amerykański Kongres , który to mógłby powołać niezależnego eksperta. Jednocześnie senator podkreśla, iż żaden z uczestników czatu nie może być zaangażowany w przebieg tego dochodzenia.

"Foreign Policy" zwraca także uwagę, że wiele pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi , a najważniejszym z nich jest to, ile podobnych czatów uruchomiono w komercyjnej. niezabezpieczonej aplikacji.

Do mediów wyciekły ostatnio plany dotyczące amerykańskich ataków na Jemen . Niewykluczone, że ujawnione zostały również nazwiska agentów USA w Jemenie oraz inne informacje, które pomagały zaplanować ofensywę na Huti, dlatego też "zagrożone są wszystkie przyszłe operacje przeciwko grupie".

Jak wskazuje demokratyczny senator, afera związana z Signalem powinna skłonić amerykańskich sojuszników do przyjrzenia się sprawie i zastanowienia się, na ile można ufać Trumpowi w kwestii wrażliwych danych wywiadowczych.

- Martwię się również, że mało prawdopodobne, iż po raz pierwszy stworzyli taki czat na Signalu. A jeśli niektóre z publicznych doniesień są prawdziwe, a inne czaty Signal dotyczyły wojny w Ukrainie, Rosjanie mogli przeniknąć do tych telefonów - obawia się polityk.

Istnieje więc ryzyko, że Rosjanie już wcześniej wiedzieli, jak USA zamierzają negocjować zawieszenie broni, jaką presję są gotowe wywierać na Ukrainę i Rosję, co jest prawdą, a co zwykłym blefem.

Zespół Mike'a Waltza znalazł się pod lupą po tym, jak doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego przez przypadek doprosił do czatu na temat ataków w Jemenie redaktora naczelnego "The Atlantic". Od czasu ujawnienia wpadki Waltz mierzy się z wezwaniami do dymisji.