- Jestem cały i zdrowy w kolonii karnej nr 3 "Wilk Polarny" w miejscowości Charp - przekazał Aleksiej Nawalny we wpisie w mediach społecznościowych. Jeden z liderów antykremlowskiej opozycji przerwał milczenie po 20 dniach odcięcia od świata. Zdaniem współpracowników oponenta Władimira Putina i niezależnych rosyjskich mediów, władze przemieściły go do jednego z najbardziej wysuniętych na północ ośrodków więziennych, by pozbawić go jakiegokolwiek kontaktu z cywilizacją.