Gdzie jest Aleksiej Nawalny? Rosja milczy

W przestrzeni publicznej pojawiło się kilka teorii na temat możliwego pobytu skazanego. Jedna z nich zakłada, że został przetransportowany do Moskwy, gdzie odbędzie się kolejna sprawa karna "o wandalizm". Niektórzy uważają, że mógł trafić do szpitala i władze nie chcą go pokazywać. Inni sądzą, że trafił do jeszcze bardziej oddalonego łagru, gdzie będzie bardziej odizolowany od reszty świata.