Po raz ostatni prawnicy więzionego, rosyjskiego opozycjonisty mieli kontakt ze swoim klientem 6 grudnia. Obawy podsycane były przez nieobecność Aleksieja Nawalnego na "rozprawach", nie dopuszczano do niego także obrońców. Nieoficjalnie przekazywano informacje, że 47-latek miał zasłabnąć w łagrze, lekarze podali mu kroplówkę .

Rosja. Aleksiej Nawalny odnaleziony

"Znaleźliśmy Aleksieja Nawalnego. Jest w kolonii karnej nr 3 w miejscowości Charp w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym . Dzisiaj widział go adwokat. Z Aleksiejem wszystko w porządku " - przekazała rzeczniczka prasowa polityka Kira Jarmysz.

Nowy dom Nawalnego jest znany w Rosji pod nazwą " Wilka Polarnego " - to jeden z najcięższych zakładów karnych w kraju. Większość tamtejszych więźniów jest skazana za poważne przestępstwa.

Zimy są surowe, a w przyszłym tygodniu temperatura ma tam spaść do około minus 28 stopni Celsjusza .

Rosja. Zwolennicy Nawalnego "zalali" zakłady karne listami

Adwokat, cytowany przez agencje Reutera, ujawnił, że zwolennicy Nawalnego zalali zakłady karne 618 prośbami o informacje ws. lokalizacji represjonowanego opozycjonisty . Dopiero po czasie ujawniono, że został przeniesiony do kolonii karnej położonej 235 km na wschód od Moskwy .

Aleksiej Nawalny w przeszłości organizował wielotysięczne demonstracje przeciw putinowskiej Rosji. Do aresztu trafił blisko trzy lata temu, gdy wrócił do Rosji z Niemiec. Na Zachodzie został wyleczony po próbie zamachu na jego życie (otrucie -red.). Rosyjski reżim wytoczył wobec polityka liczne sprawy karne, co poskutkowało wyrokami na ponad 30 lat surowego więzienia.