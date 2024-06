Władysław Kosiniak-Kamysz , Sebastien Lecornu i Boris Pistorius spotkali się w Paryżu, by omówić m.in. kwestię europejskiego bezpieczeństwa w cieniu wojny w Ukrainie. Ministrowie obrony Polski , Francji i Niemiec rozmawiali też o współpracy państw w ramach NATO i Trójkąta Weimarskiego .

Szef MON po szczycie w Paryżu. Zapadła przełomowa decyzja

- Inicjatywa o mobilności podpisana pomiędzy Polską, Republiką Federalną Niemiec i Królestwem Niderlandów rozszerzona o państwa obserwujące jak Belgia i Luksemburg zwiększa swój potencjał przez deklarację o przystąpieniu Francji do tej inicjatywy - przekazał Kosiniak-Kamysz.

Wojna w Ukrainie. Kosiniak-Kamysz: Ukraina musi być teraz silna

Ostatnie ustalenie odnosi się do aspiracji Ukrainy do wstąpienia do Unii Europejskiej i NATO. Szef polskiego MON podkreślił, że aspiracje te są "jak najbardziej naturalne", a Ukraina może liczyć na wsparcie.