Prezydencka ustawa ws. bezpieczeństwa państwa. W Sejmie pustki

Ustawę prezentował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera . - Dziś, gdy obraduje Parlament, jednocześnie w trakcie ostatnich 24 godzin mieliśmy 120 prób przekroczenia granicy państwowej , każdy kto nosi mundur w południe oddawał hołd poległemu sierż. Mateuszowi Sitowi, pierwszemu żołnierzowi, który od 10 lat poległ w służbie RP, wykonując zadania związane z obroną - mówił, zwracając uwagę, że w tym samym czasie za naszą wschodnią granicą, Rosja rozszerza ćwiczenia wojskowe. - To rzeczywistość, w której obradujemy nad ustaw ą - zaznaczył.

Jakie zmiany przewidziano w ustawie o bezpieczeństwie państwa?

Projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu 2 maja bieżącego roku. "Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w obszarze militarnym oraz pozamilitarnym, wzmacniających zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, podprogowym oraz bezpośredniej agresji zbrojnej. Rozwiązania są odpowiedzą na zmiany w środowisku bezpieczeństwa, w tym nowe formy zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej, kierowanych przeciwko Polsce oraz pozostałym państwom Unii Europejskiej i NATO " - wskazano.

- Opracowaliśmy ustawę strategiczną we współpracy z MON, zarówno kierowanym przez Mariusza Błaszczaka, jak i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Rozwiązania w zakresie użycia broni przez wojsko mają zostać wzmocnione przepisami przygotowywanymi przez MON. Ufamy, że rozwiązania będą stanowiły odpowiedź na to co się dzieje przy granicy, dając żołnierzom bezpieczeństwo od strony prawnej - mówił o projekcie prezydent Andrzej Duda.