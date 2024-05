"Mur dronów" nad europejskimi krajami. Obejmie również Polskę

- To zupełnie nowa rzecz - mur dronów ciągnący się od Norwegii po Polskę - jego celem jest wykorzystanie dronów i innych technologii do ochrony naszych granic (...) przeciwko prowokacjom ze strony nieprzyjaznych krajów i przemytowi - przekazała w wywiadzie dla agencji BNS.

Aby stworzyć taki " mur dronów ", państwa wykorzystywałyby bezzałogowe statki powietrzne do monitorowania swojego obszaru przygranicznego oraz systemy antydronowe, które powstrzymałyby obce drony.

W regionie Bałtyku powstanie "mur dronów". Niewykluczona pomoc UE

Ministrowie zgodzili się również na zorganizowanie wspólnych ćwiczeń ewakuacyjnych. - Chcemy zobaczyć, jak nasze instytucje są przygotowane do pracy, do współdziałania ze sobą, jaka jest nasza zdolność do przyjmowania ludzi, jakie są możliwości innych krajów, czy są gotowe na przyjęcie określonej liczby naszych ludzi - wyjaśniła Bilotaitė.