Argentyna: Kim jest Javier Milei?

Co proponuje Javier Milei?

I zgodnie z przewidywaniami wyścig o fotel prezydencki rozgrywał się głównie między dotychczasowym stylem rządzenia a rewolucją zapowiadaną przez Milei. Podczas gdy proponował on "zmniejszenie rozmiaru państwa" i ograniczenie inflacji, Sergio Massa, przeciwko któremu startował, ostrzegał przed negatywnymi skutkami takiej polityki. Dlatego wybory zmusiły wielu Argentyńczyków do podjęcia decyzji, który z tych dwóch wyborów uważają za mniejsze zło.

Z badań wynika, że obietnice Milei spodobały się m.in. młodym mężczyznom rozgniewanym sytuacją ekonomiczną w kraju. - Pieniędzy wystarcza na coraz mniej rzeczy. Jestem wykwalifikowanym pracownikiem, a nie mogę związać końca z końcem - przekonywał Esteban Medina, 26-letni fizjoterapeuta z Ezeizy, na obrzeżach Buenos Aires, w rozmowie z The Associated Press podczas wiecu Milei na początku tego tygodnia.

Co właściwie obiecywał nowy prezydent? W kampanii wyborczej zapowiedział wstrząs w wielu instytucji krajowych, m.in. likwidację banku centralnego, rozliczenie urzędującej "kasty politycznej" i ograniczenie funkcjonowania państwa - co miałoby zmniejszyć szalejącą w Argentynie inflację.

"Mesjański klaun" obraża papieża Franciszka

Co czeka Argentynę, gdy w grudniu dojdzie do zmiany władzy? Eksperci zwracają uwagę, że nowy prezydent będzie miał trudności z wdrożeniem najbardziej kontrowersyjnych obietnic. Partia Milei Libertad Avanza (Naprzód Wolność) kontroluje zaledwie 38 z 257 miejsc w argentyńskiej izbie niższej i osiem z 72 w senacie. To zbyt mało, by liczyć na przegłosowanie ustaw, co oznacza konieczność dogadywania się z innymi ugrupowaniami.