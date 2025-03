Państwowa telewizja MRTV dodała, że co najmniej 30 osób uważa się za zaginionych.

W piątek władze wystosowały apel do społeczności międzynarodowej o pomoc w postaci leków i sprzętu medycznego. Wiele krajów zadeklarowało swoją pomoc, którą już zaczęto wysyłać do regionów najbardziej dotkniętych trzęsieniem ziemi.

W sobotę do Mjanmy przybył 37-osobowy zespół ratowników z Chin przywożąc leki i sprzęt do poszukiwania osób znajdujących się pod gruzami. Z kolei jak przekazał Reuters, powołując się na prorosyjską agencję TASS, Rosja wysłała 120 doświadczonych ratowników z psami wyszkolonymi do udziału w akcjach ratunkowych i lekarzy.