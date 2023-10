Udział wzięło niemal 74 proc. obywateli. To znacznie więcej niż w sierpniowych prawyborach ( w których wygrał Milei - red. ), jednak wciąż zbyt mało, aby dogonić wynik z poprzednich na urząd przywódcy kraju, gdzie odnotowano blisko 81 proc. frekwencji. Co więcej, jak zauważa Reuters, jest to najsłabszy wynik od 1983 roku.