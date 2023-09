Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, piątkowym cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych gazet. Dziennik "Le Monde", z którego pochodzi poniższy artykuł, założono pod koniec 1944 r. Od tego czasu gazeta należy do najchętniej czytanych przez Francuzów i stanowi wiodący głos w debacie publicznej.

Na początku września firma, która jest obecnie warta zaledwie... 300 mln dolarów , ogłosiła, że zamierza renegocjować wszystkie umowy. W czerwcu, według "Financial Times", WeWork miał 777 lokalizacji do wynajęcia w 39 krajach i zobowiązania finansowe na ponad 13 mld dolarów.

W komunikacie prasowym spółka oświadczyła, że zamierza "podjąć natychmiastowe kroki w celu trwałego naprawienia portfela nieelastycznych i kosztownych umów najmu", co ma być wynikiem "okresu niezrównoważonego hiperwzrostu". Firma zamierza m.in. opuścić niektóre "nieodpowiednie i nierentowne lokalizacje".

Tymczasowy dyrektor generalny David Tolley wyjaśnił: "Pozwólcie, że na koniec wyjaśnię jedną rzecz. WeWork będzie istnieć dalej". Tyle tylko że akcjonariusze mają wątpliwości co do rentowności spółki, a w bardzo prawdopodobnym przypadku bankructwa właściciele nieruchomości zostaną z pustymi biurami.

Cena przestrzeni biurowych w USA od stycznia 2000 r. do sierpnia 2023 r. Punktem odniesienia jest cena z sierpnia 2007 r. Na grafice widać trzy kryzysowe momenty, po których zaczęły spadać ceny: pierwszy w sierpniu 2007 r., co zapowiadało globalny kryzys z lat 2007-2009. Drugi w marcu 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 i upowszechnieniem pracy zdalnej. Po razy trzeci ceny zaczęły spadać od marca 2022 r. - o 16 pkt proc.

Cena przestrzeni biurowych w USA od stycznia 2000 r. do sierpnia 2023 r. Punktem odniesienia jest cena z sierpnia 2007 r. Na grafice widać trzy kryzysowe momenty, po których zaczęły spadać ceny: pierwszy w sierpniu 2007 r., co zapowiadało globalny kryzys z lat 2007-2009. Drugi w marcu 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 i upowszechnieniem pracy zdalnej. Po razy trzeci ceny zaczęły spadać od marca 2022 r. - o 16 pkt proc. / Le Monde/Eugenie Dumas, Audrey Lagadec, Benjamin Martinez / materiał zewnętrzny

Widmo powtórki kryzysu

Kłopoty WeWork to sygnał, że coś niedobrego dzieje się na rynku nieruchomości w USA. A przecież to kluczowe ogniwo amerykańskiej gospodarki. W dobie podwyżek stóp procentowych, wysokich cen domów oraz inflacji można dostrzec słabsze perspektywy dla branży i gospodarki USA w kolejnych miesiącach. A to przypomina wydarzenia z ostatniego kryzysu z lat 2007-2009, gdy spadek nieruchomości pociągnął za sobą problemy banków.