W skrócie Wenezuela zamyka swoje ambasady w Norwegii i Australii

Skandynawskie media komentują decyzję Caracas jako akt politycznej zemsty reżimu Maduro za przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla wenezuelskiej dysydentce

Jednocześnie Wenezuela otwiera ambasady w Burkina Faso i Zimbabwe

Zamknięcia ambasad są częścią "strategicznej reorganizacji zasobów" - poinformował rząd Nicolasa Maduro w oświadczeniu. W komunikacie dodano, że usługi konsularne dla Wenezuelczyków w Norwegii i Australii będą świadczone przez niesprecyzowane "placówki dyplomatyczne", a szczegóły zostaną podane w najbliższych dniach.

Caracas poinformowało, że otwiera nowe ambasady w "dwóch siostrzanych krajach, będących strategicznymi sojusznikami w walce antykolonialnej i w oporze wobec nacisków hegemonicznych". Chodzi o Burkina Faso i Zimbabwe.

Dodano, że nowe ambasady będą służyć uruchomieniu wspólnych projektów obejmujących rolnictwo, energetykę, edukację, górnictwo i inne wspólne interesy.

Wenezuela zamyka ambasady. Reakcja na pokojowego Nobla dla przeciwniczki Maduro?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii poinformowało w poniedziałek, że Wenezuela zamknęła swoją ambasadę w Oslo bez podania przyczyny, kilka dni po tym, jak liderka opozycji Maria Corina Machado otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.

"To godne ubolewania. Pomimo różnic zdań w kilku kwestiach, Norwegia pragnie utrzymać otwarty dialog z Wenezuelą i będzie kontynuować działania w tym kierunku" przekazała agencji AFP rzeczniczka norweskiego MSZ Cecilie Roang.

Według dziennika "Verdens Gang" w poniedziałek po południu służby ambasady przestały odbierać telefony. Numery zostały odłączone od sieci telekomunikacyjnej. Skandynawskie media skomentowały zajście jako akt "politycznej zemsty" za przyznanie Pokojowego Nobla demokratycznej polityk.

Laureatów tej nagrody wskazuje bowiem Norweski Komitet Noblowski. W niedzielę Maduro, nie wspominając o Noblu dla Marii Coriny Machado, nazwał 58-letnią dysydentkę "demoniczną wiedźmą".

Pokojowa Nagroda Nobla 2025. Kim jest laureatka Maria Corina Machado?

Maria Corina Machado to wenezuelska polityk, w latach 2011-14 była deputowaną do tamtejszego Zgromadzenia Narodowego. Norweski Komitet Noblowski uzasadnił swój wybór jej "niestrudzoną pracą na rzecz praw demokratycznych narodu wenezuelskiego i za jej walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji".

O działaczce demokratycznej stało się głośno dwa lata temu. Machado odniosła wygrała wówczas prezydenckie wybory obozu pro-demokratycznego, zdobywając ponad 90 proc. głosów. Jednak reżim Nicolasa Maduro uniemożliwił jej start w wyborach prezydenckich w 2024 r.

Kobieta została wówczas na krótko zatrzymana przez rządowych agentów, a przez Wenezuelę przetoczyły się niespotykane od lat protesty. Ostatecznie marionetkowe sądy ogłosiły zwycięstwo Maduro w wyborach. Fakt ten nie został uznany przez większość państw zachodnich.

Wenezuela staje się coraz bardziej izolowana na arenie międzynarodowej i znajduje się w najpoważniejszym kryzysie politycznym i gospodarczym od wielu lat.

Źródła: AFP, Reuters

