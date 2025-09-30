W skrócie Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro otrzymał specjalne uprawnienia na wypadek amerykańskiej interwencji wojskowej.

Nowy dekret pozwala na natychmiastową mobilizację sił zbrojnych w całym kraju.

Wenezuela odrzuca oskarżenia USA, dotyczące przemytu narkotyków i żąda rozmów.

Wiceprezydent Delcy Rodriguez wyjaśniła, że dekret daje szefowi państwa prawo "do działań w zakresie obrony i bezpieczeństwa kraju w przypadku gdyby Stany Zjednoczone odważyły się dokonać agresji na Wenezuelę, w pobliżu której ten północnoamerykański kraj dokonuje rozmieszczenia swych sił wojskowych w celu - jak twierdzi administracja Donalda Trumpa - zwalczania przemytu narkotyków, ale które zmierzają do zmiany rządu w Wenezueli".

"To, co czyni dziś rząd USA przeciwko Wenezueli, stanowi groźbę, jakiej zabrania Karta Narodów Zjednoczonych" - oświadczyła Rodriguez.

Wenezuela. Nicolas Maduro zyska "specjalne uprawnienia"

Podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym, którego przebieg transmitowała rządowa stacja Venezolana de Television (VIV), Rodriguez zakomunikowała, że wspomniany dekret "wchodzi w życie w trybie natychmiastowym, jeśli siły zbrojne Stanów Zjednoczonych odważą się dokonać jakiegokolwiek ataku".

W tym przypadku - dodała - prezydent Maduro zyska "specjalne uprawnienia", między innymi do niezwłocznej mobilizacji sił zbrojnych na całym terytorium kraju i wdrożenia wszystkich planów, mających na celu "zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Wenezueli".

Wenezuela. Maduro napisał list do Trumpa. Odrzucił oskarżenia prezydenta USA

Relacje między Waszyngtonem i Caracas pozostają napięte, odkąd amerykańskie siły zbrojne ściągnęły w region Morza Karaibskiego dodatkowe samoloty i okręty.

Nicolas Maduro na początku września napisał list do Donalda Trumpa, w którym zaproponował prezydentowi USA bezpośrednie rozmowy. Miało to być tuż po pierwszym ataku na statek z Ameryki Południowej.

W datowanej na 6 września korespondencji wenezuelski przywódca odrzucił też twierdzenia, jakoby jego kraj odgrywał dużą rolę w handlu narkotykami, zauważając, że jedynie 5 proc. narkotyków produkowanych w Kolumbii jest transportowanych przez Wenezuelę, z czego 70 proc. jest neutralizowanych i niszczonych przez tamtejsze władze.

