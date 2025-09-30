Wenezuela gotowa na wojnę z Trumpem. Maduro dostał "specjalne uprawnienia"

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Prezydent Wenezueli dostał specjalne uprawnienia na wypadek interwencji amerykańskich sił zbrojnych. Nicolas Maduro będzie mógł m.in. w trybie niezwłocznym ogłosić mobilizację w całym kraju - wynika z przyjętego dekretu. Donald Trump oskarża władze w Caracas, że przemykają oko na proceder przemytu narkotyków, dlatego rozmieścił na Morzu Karaibskim dodatkowe samoloty i okręty.

Prezydenci USA i Wenezueli: Donald Trump oraz Nicolas Maduro
Prezydenci USA i Wenezueli: Donald Trump oraz Nicolas MaduroSAUL LOEB/FEDERICO PARRAAFP

W skrócie

  • Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro otrzymał specjalne uprawnienia na wypadek amerykańskiej interwencji wojskowej.
  • Nowy dekret pozwala na natychmiastową mobilizację sił zbrojnych w całym kraju.
  • Wenezuela odrzuca oskarżenia USA, dotyczące przemytu narkotyków i żąda rozmów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wiceprezydent Delcy Rodriguez wyjaśniła, że dekret daje szefowi państwa prawo "do działań w zakresie obrony i bezpieczeństwa kraju w przypadku gdyby Stany Zjednoczone odważyły się dokonać agresji na Wenezuelę, w pobliżu której ten północnoamerykański kraj dokonuje rozmieszczenia swych sił wojskowych w celu - jak twierdzi administracja Donalda Trumpa - zwalczania przemytu narkotyków, ale które zmierzają do zmiany rządu w Wenezueli".

"To, co czyni dziś rząd USA przeciwko Wenezueli, stanowi groźbę, jakiej zabrania Karta Narodów Zjednoczonych" - oświadczyła Rodriguez.

Wenezuela. Nicolas Maduro zyska "specjalne uprawnienia"

Podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym, którego przebieg transmitowała rządowa stacja Venezolana de Television (VIV), Rodriguez zakomunikowała, że wspomniany dekret "wchodzi w życie w trybie natychmiastowym, jeśli siły zbrojne Stanów Zjednoczonych odważą się dokonać jakiegokolwiek ataku".

W tym przypadku - dodała - prezydent Maduro zyska "specjalne uprawnienia", między innymi do niezwłocznej mobilizacji sił zbrojnych na całym terytorium kraju i wdrożenia wszystkich planów, mających na celu "zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Wenezueli".

Zobacz również:

Biały Dom ujawnia plan zakończenia wojny w Strefie Gazy
Świat

Trump z ultimatum dla Hamasu. Izrael może dostać "pełne wsparcie"

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Wenezuela. Maduro napisał list do Trumpa. Odrzucił oskarżenia prezydenta USA

    Relacje między Waszyngtonem i Caracas pozostają napięte, odkąd amerykańskie siły zbrojne ściągnęły w region Morza Karaibskiego dodatkowe samoloty i okręty.

    Nicolas Maduro na początku września napisał list do Donalda Trumpa, w którym zaproponował prezydentowi USA bezpośrednie rozmowy. Miało to być tuż po pierwszym ataku na statek z Ameryki Południowej.

    W datowanej na 6 września korespondencji wenezuelski przywódca odrzucił też twierdzenia, jakoby jego kraj odgrywał dużą rolę w handlu narkotykami, zauważając, że jedynie 5 proc. narkotyków produkowanych w Kolumbii jest transportowanych przez Wenezuelę, z czego 70 proc. jest neutralizowanych i niszczonych przez tamtejsze władze.

    Zobacz również:

    Prezydent USA Donald Trump i premier Izraela Binjamin Netanjahu
    Świat

    Przeprosiny Netanjahu. Zadzwonił prosto z Białego Domu

    Paulina Eliza Godlewska
    Paulina Eliza Godlewska
    "Wydarzenia": Do dziewięciu razy sztuka. Ziobro stanął przed sejmową komisjąPolsat News

    Najnowsze