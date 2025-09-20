W skrócie Donald Trump żąda natychmiastowego powrotu wenezuelskich przestępców i chorych psychicznie migrantów do ich ojczyzny, grożąc Caracas poważnymi konsekwencjami.

Trump oskarża władze Wenezueli o przymusowe wysyłanie kryminalistów i osób z zakładów psychiatrycznych do Stanów Zjednoczonych.

Stosunki USA i Wenezueli zaostrzają się po kolejnych atakach na wenezuelskie gangi przemycające narkotyki.

Prezydent USA opublikował w sobotę na portalu Truth Social, wpis skierowany do władz w Caracas.

"Chcemy, aby Wenezuela natychmiast przyjęła wszystkich więźniów i osoby z zakładów psychiatrycznych, w tym z najgorszych na świecie szpitali psychiatrycznych, które wenezuelskie 'przywództwo' siłą wypchnęło do Stanów Zjednoczonych. Tysiące ludzi zostało ciężko rannych, a nawet zabitych przez te 'potwory'" - napisał Trump.

"Weźcie ich z naszego kraju natychmiast, albo cena, którą zapłacicie, będzie niepoliczalna" - dodał.

USA - Wenezuela. Starcia na Morzu Karaibskim

Dzień wcześniej prezydent USA poinformował o kolejnym uderzeniu na wenezuelską łódź na Morzu Karaibskim, która według Waszyngtonu miała przewozić narkotyki do Stanów Zjednoczonych.

W ataku rakietowym na łódź miało zginąć trzech członków gangu (prawdopodobnie Tren de Aragua), który - jak utrzymuje Trump - działa na zlecenie rządu Nicolasa Maduro.

Maduro oskarża Trumpa o przygotowywanie inwazji. Napisał list z apelem

Maduro oskarżał Trumpa o przygotowania do inwazji jego kraju i planów zmiany reżimu. Trump twierdził, że nie jest to jego zamiarem, lecz nie wykluczał uderzeń wewnątrz terytorium Wenezueli.

Amerykańskie siły zbrojne ściągnęły w region Morza Karaibskiego dodatkowe samoloty i okręty.

Agencja Reutera przekazała, że Maduro już na początku miesiąca napisał list do Trumpa, w którym zaproponował prezydentowi USA bezpośrednie rozmowy. Miało to być tuż po pierwszym ataku na statek z Ameryki Południowej.

W datowanej na 6 września korespondencji, wenezuelski przywódca odrzucił też twierdzenia, jakoby jego kraj odgrywał dużą rolę w handlu narkotykami, zauważając, że jedynie 5 proc. narkotyków produkowanych w Kolumbii jest transportowanych przez Wenezuelę, z czego 70 proc. jest neutralizowanych i niszczonych przez tamtejsze władze.

"Panie Prezydencie, mam nadzieję, że wspólnie uda nam się pokonać kłamstwa, które splamiły nasze relacje, które muszą być historyczne i pokojowe" - napisał Maduro w liście. "Te i inne kwestie będą zawsze przedmiotem bezpośredniej i szczerej rozmowy z Pańskim specjalnym wysłannikiem (Richardem Grenellem), aby przezwyciężyć medialny szum i fake newsy".

Biały Dom nie skomentował listu wenezuelskiego lidera.

Wenezuela a USA. "Opróżniają więzienia i ośrodki dla obłąkanych"

Trump od dawna utrzymuje, że inne kraje, w tym Wenezuela, "opróżniają więzienia i ośrodki dla obłąkanych" i wysyłają przestępców celowo do Stanów Zjednoczonych, choć dotąd nie zaprezentował żadnych dowodów na tę tezę.

Odkąd objął władze po raz drugi, uznał gang Tren de Aragua za organizację terrorystyczną, odebrał ponad 100 tys. Wenezuelczykom prawo do legalnego pobytu.

Władze Wenezueli początkowo odmawiały przyjęcia deportowanych migrantów, lecz w marcu zawarły z administracją Trumpa układ o wznowieniu lotów. Jeszcze w lipcu Caracas zgodziło się na repatriację migrantów więzionych w salwadorskim mega więzieniu, dokąd zostali wysłani przez USA.

