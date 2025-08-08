Informacje o Maduro warte tyle, co sprawa bin Ladena. USA podbiły stawkę

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Do 50 milionów dolarów podniesiono nagrodę za informacje prowadzące do aresztowania prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, na którym ciążą zarzuty handlu niedozwolonymi substancjami i powiązań z grupami przestępczymi - ogłosiła w czwartek prokurator generalna Stanów Zjednoczonych Pam Bondi. Tym samym USA podwoiły oferowaną wcześniej nagrodę. Tę samą kwotę oferowano wcześniej za schwytanie lub zabicie Osamy bin Ladena.

Nicolasa Maduro
Nicolasa MaduroIMAGO/Alexei DanichevEast News

W filmie opublikowanym na X Bondi oskarżyła Maduro o współpracę z prominentnymi grupami przestępczymi, takimi jak Tren de Aragua i kartel Sinaloa.

Minister spraw zagranicznych Wenezueli Yvan Gil powiedział, że ogłoszenie to było "najbardziej absurdalną zasłoną dymną, jaką kiedykolwiek widziano".

- Podczas gdy my obalamy teorie spiskowe dotyczące zamachów terrorystycznych organizowanych z jej kraju, ta kobieta organizuje cyrk medialny, aby zadowolić pokonaną skrajną prawicę w Wenezueli - powiedział Gil.

- Godność naszej ojczyzny nie jest na sprzedaż. Potępiamy tę prymitywną propagandę polityczną - dodał.

Wenezuelskie ministerstwo informacji nie odpowiedziało od razu na prośbę o komentarz.

    USA podwajają nagrodę za zatrzymanie prezydenta Wenezueli

    Nagroda została po raz pierwszy ustalona na 15 milionów dolarów w 2020 roku, kiedy prokuratorzy amerykańscy oskarżyli Maduro o handel narkotykami. W styczniu 2025 roku została ona zwiększona do 25 milionów dolarów, gdy Maduro został zaprzysiężony na trzecią kadencję, wraz z nowymi sankcjami wobec najwyższych urzędników. Obecna kwota - 50 milionów dolarów to dokładnie tyle, ile oferowano wcześniej za schwytanie lub zabicie Osamy bin Ladena.

    Nicolas Maduro poszukiwany. Gigantyczna nagroda

    W lutym Departament Stanu USA oficjalnie uznał wenezuelski gang Tren de Aragua za zagraniczną organizację terrorystyczną, obok MS-13 i kilku meksykańskich karteli. W lipcu uznał również Cartel de Los Soles za globalną organizację terrorystyczną.

    Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w czwartkowym oświadczeniu, że Maduro od ponad dziesięciu lat jest przywódcą Cartel de los Soles, który odpowiada za przemyt narkotyków do Stanów Zjednoczonych.

    Źródło: Reuters

