Informacje o Maduro warte tyle, co sprawa bin Ladena. USA podbiły stawkę
Do 50 milionów dolarów podniesiono nagrodę za informacje prowadzące do aresztowania prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, na którym ciążą zarzuty handlu niedozwolonymi substancjami i powiązań z grupami przestępczymi - ogłosiła w czwartek prokurator generalna Stanów Zjednoczonych Pam Bondi. Tym samym USA podwoiły oferowaną wcześniej nagrodę. Tę samą kwotę oferowano wcześniej za schwytanie lub zabicie Osamy bin Ladena.
W filmie opublikowanym na X Bondi oskarżyła Maduro o współpracę z prominentnymi grupami przestępczymi, takimi jak Tren de Aragua i kartel Sinaloa.
Minister spraw zagranicznych Wenezueli Yvan Gil powiedział, że ogłoszenie to było "najbardziej absurdalną zasłoną dymną, jaką kiedykolwiek widziano".
- Podczas gdy my obalamy teorie spiskowe dotyczące zamachów terrorystycznych organizowanych z jej kraju, ta kobieta organizuje cyrk medialny, aby zadowolić pokonaną skrajną prawicę w Wenezueli - powiedział Gil.
- Godność naszej ojczyzny nie jest na sprzedaż. Potępiamy tę prymitywną propagandę polityczną - dodał.
Wenezuelskie ministerstwo informacji nie odpowiedziało od razu na prośbę o komentarz.
USA podwajają nagrodę za zatrzymanie prezydenta Wenezueli
Nagroda została po raz pierwszy ustalona na 15 milionów dolarów w 2020 roku, kiedy prokuratorzy amerykańscy oskarżyli Maduro o handel narkotykami. W styczniu 2025 roku została ona zwiększona do 25 milionów dolarów, gdy Maduro został zaprzysiężony na trzecią kadencję, wraz z nowymi sankcjami wobec najwyższych urzędników. Obecna kwota - 50 milionów dolarów to dokładnie tyle, ile oferowano wcześniej za schwytanie lub zabicie Osamy bin Ladena.
Nicolas Maduro poszukiwany. Gigantyczna nagroda
W lutym Departament Stanu USA oficjalnie uznał wenezuelski gang Tren de Aragua za zagraniczną organizację terrorystyczną, obok MS-13 i kilku meksykańskich karteli. W lipcu uznał również Cartel de Los Soles za globalną organizację terrorystyczną.
Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w czwartkowym oświadczeniu, że Maduro od ponad dziesięciu lat jest przywódcą Cartel de los Soles, który odpowiada za przemyt narkotyków do Stanów Zjednoczonych.
Źródło: Reuters