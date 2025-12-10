Maria Corina Machado to wenezuelska polityk, której w tym roku przyznano Pokojową Nagrodę Nobla.

Kapituła uzasadniła swój wybór jej "niestrudzoną pracą na rzecz praw demokratycznych narodu wenezuelskiego i za jej walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji".

Pokojowa Nagroda Nobla. Maria Corina Machado nie pojawi się na ceremonii

W środę w Oslo odbędzie się ceremonia wręczenia nagród, jednak wśród obecnych laureatów ma zabraknąć Machado. Stacja NRK, powołując się na Norweski Instytut Noblowski, przekazała, że polityk nie weźmie udziału w wydarzeniu.

Dyrektor Instytutu Noblowskiego Kristian Berg Harpviken w rozmowie z NRK stwierdził rano, że Machado "niestety nie ma w Norwegii i nie pojawi się na scenie w ratuszu w Oslo", gdzie wręczane będą nagrody.

- Nie wiem (gdzie przebywa Machado - red.) i są ku temu dobre powody. To represyjny reżim, który jest gotów użyć absolutnie wszystkich środków przeciwko opozycji - ocenił Harpviken.

Nagrodę Nobla w imieniu wenezuelskiej polityk ma odebrać jej córka.

Niedługo przed rozpoczęciem ceremonii Norweski Instytut Noblowski zamieścił komunikat na swojej stronie. Zaznaczono w nim, że Machado "zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby przybyć na dzisiejszą ceremonię", a była to "podróż w sytuacji ekstremalnego zagrożenia".

"Chociaż nie będzie mogła dotrzeć na ceremonię i dzisiejsze wydarzenia, z ogromną radością potwierdzamy, że jest bezpieczna i będzie z nami w Oslo" - zaznaczył komitet.

Ceremonia wręczenia nagród Nobla. Władze Wenezueli zakazały Machado podróżowania

Agencja Reutera przypomina, że Maria Corina Machado jest objęta dziesięcioletnim zakazem podróżowania nałożonym przez władze Wenezueli. Kobieta ukrywa się od ponad roku, a miejsce jej pobytu nie jest znane.

Kristian Berg Harpviken nadmienił w rozmowie z nadawcą NRK, że przyjazd Machado do Oslo stał się niemożliwy ze względów logistycznych. "Bezpieczny transport do Norwegii okazał się jeszcze bardziej wymagający niż się spodziewano" - czytamy.

- Ona żyje z groźbą śmierci ze strony reżimu. Ta groźba obowiązuje również poza granicami kraju, zarówno ze strony reżimu, jak i jego przyjaciół z całego świata - podkreślił dyrektor Instytutu Noblowskiego.

Z kolei na profilu ugrupowania Machado, Vente Venezuela, opublikowano nagranie, na którym głos zabrała bliska współpracownica wenezuelskiej polityk, Magalli Meda.

- Jak moglibyśmy pomyśleć, że Maria Corina nie wróci i zostanie na uchodźstwie (…). To jakby powiedzieć, że matka przestanie kochać swoje dzieci - stwierdziła Meda, która kierowała kampanią polityczną opozycjonistki i była uznawana za jej prawą rękę.

W październikowym komunikacie Norweskiego Komitetu Noblowskiego podkreślono, że jako liderka ruchu demokratycznego w Wenezueli Maria Corina Machado "jest jednym z najbardziej niezwykłych przykładów odwagi cywilnej w Ameryce Łacińskiej w ostatnich czasach".

Źródła: Reuters, NRK, Interia, PAP

