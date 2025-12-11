Kosiniak-Kamysz uderza w środowisko prezydenta. "Ktoś chce prowadzić wojnę"

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Ktoś chce prowadzić wojnę i na szali tej wojny kładzie polskie bezpieczeństwo - powiedział w czwartek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To komentarz do zarzutów ze strony Kancelarii Prezydenta o rzekome zatajaniu informacji w sprawie przekazania Ukrainie samolotów MiG-29. Wicepremier deklaruje pełną transparentność i zarzuca kłamstwa współpracownikom prezydenta.

Mężczyzna w garniturze i krawacie daje wypowiedź prasową, wokół niego skierowane mikrofony kilku stacji telewizyjnych. W tle widoczna udekorowana choinka, co sugeruje okres świąteczny.
MiG-29 dla Ukrainy. Władysław Kosiniak-Kamysz: Ktoś chce prowadzić wojnęFilip NaumienkoReporter

W skrócie

  • Kosiniak-Kamysz stanowczo odpowiada na zarzuty Kancelarii Prezydenta o rzekomym zatajeniu informacji dotyczących przekazania Ukrainie samolotów MiG-29.
  • Według szefa MON, wszelkie istotne informacje dotyczące MiG-ów były przekazywane prezydentowi.
  • Przekazanie pozostałych MiG-ów Ukrainie uzależnione jest od dalszych rozmów i ma na celu zarówno wsparcie walczącego kraju, jak i modernizację polskich sił powietrznych.
Sprawa planowanego przekazania Ukrainie pozostałych polskich samolotów MiG-29 ponownie wywołała polityczne napięcia na linii rząd-prezydent.

W środę prezydencki minister Marcin Przydacz podkreślił, że Karol Nawrocki nie jest na bieżąco informowany w tej kwestii.

    Do tych zarzutów podczas czwartkowej konferencji w Sejmie odniósł się wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniając, że prezydent został poinformowany o sprawie.

    Sprawa przekazania Ukrainie MiG-29. Kosiniak-Kamysz krytykuje Kancelarię Prezydenta

    - Sprawa planowanego przekazania samolotów MiG-29 Ukrainie była omawiana podczas rządowego komitetu bezpieczeństwa w obecności przedstawiciela prezydenta Karola Nawrockiego dwukrotnie: 16 września i 4 listopada - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

    Podkreślił też, że kwestie dotyczące MiG-ów były przekazywane w notatkach służbowych.

    - Ktoś chce prowadzić wojnę i na szali tej wojny kładzie polskie bezpieczeństwo. (...) Współpracownicy pana prezydenta - tutaj na szczególną uwagę zasługuje pan minister (Marcin - red.) Przydacz - posługują się coraz częściej kłamstwami, nie półprawdami, tylko kłamstwami - stwierdził szef MON.

    Sprawa przekazania MiG-ów. Kosiniak-Kamysz: Mają tam straszny bałagan

    Wicepremier przypomniał, że informacje o MiG-ach były przekazywane zarówno w czasie prezydentury Andrzeja Dudy, jak i obecnej głowy państwa. Zaznaczył, że w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego - odbywających się co wtorek - uczestniczy zastępca szefa BBN - gen. Mirosław Bryś.

      - Po tych komitetach nie miałem żadnych zapytań ze strony Kancelarii Prezydenta, czy samego pana prezydenta, żeby rozwijać tę informację. (...) Chyba mają tam straszny bałagan w kancelarii. Zajmują się politykierstwem, a nie informowaniem prezydenta. To powinno skłonić pana prezydenta do kroków - zasugerował szef MON.

      Wicepremier zaapelował także o odpowiedzialność w debacie publicznej.

      - My oczekujemy poważnego podejścia do sprawy, a nie robienia sobie z bezpieczeństwa państwa polskiego jakichś wycieczek politycznych, tylko podejścia bardzo odpowiedzialnego - mówił wicepremier.

      Kosiniak-Kamysz zadeklarował również gotowość do spotkania z prezydentem. Dodał, że ostateczna decyzja dotycząca przekazania MiG-ów jeszcze nie zapadła, a rozmowy ze stroną ukraińską mają "charakter wstępny".

      Szef MON zarzuca kłamstwa Kancelarii Prezydenta. Minister Przydacz reaguje

      Do słów ministra obrony narodowej odniósł się w mediach społecznościowych Marcin Przydacz. 

      "Premier Kosiniak-Kamysz w ostrych słowach zarzuca kłamstwo. To bardzo nieładnie. Nie wiem z kim WKK utrzymuje relacje i kogo informuje, ale najwyraźniej nie Pana Prezydenta" - napisał Przydacz.

      Podkreślił, że ani do niego, ani do jego biura, informacje w sprawie przekazania MiG-ów Ukrainie "nie dotarły".

      "Wczoraj przed konferencją weryfikowaliśmy także te informacje w BBN i także z tego biura otrzymałem wprost wskazanie o braku informacji i braku konsultacji" - przekazał na platformie X prezydencki minister.

      Plany MON. Czy samoloty MiG-29 trafią do Ukrainy?

      Podczas środowej konferencji prasowej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany o plany dotyczące przekazania Ukrainie kolejnych myśliwców MiG-29, które wciąż znajdują się na wyposażeniu polskich Sił Powietrznych

      Szef MON podkreślił, że Polska "będzie starała się przekazywać" MiG-i stronie ukraińskiej, dodając, że w zamianWarszawa liczy na dostęp do ukraińskich doświadczeń w zakresie nowoczesnych technologii dronowych i antydronowych. Jak wskazał, chodzi także o "możliwości przenoszenia tych technologii do Polski", co w ocenie resortu obrony mogłoby wzmocnić krajowe zdolności w tym obszarze.

      Szef MON zwrócił uwagę, że polskim MiG-om-29 kończą się resursy, czyli okresy bezpiecznej eksploatacji, po których dalsze użytkowanie sprzętu staje się ograniczone. W praktyce oznacza to, że maszyny i tak nie będą już uczestniczyć w działaniach operacyjnych polskiego lotnictwa. W tej sytuacji -jak stwierdził Kosiniak-Kamysz - przekazanie ich Ukrainie może być zarówno wsparciem dla walczącego państwa, jak i naturalnym etapem modernizacji polskich sił powietrznych.

