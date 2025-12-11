W skrócie Kosiniak-Kamysz stanowczo odpowiada na zarzuty Kancelarii Prezydenta o rzekomym zatajeniu informacji dotyczących przekazania Ukrainie samolotów MiG-29.

Według szefa MON, wszelkie istotne informacje dotyczące MiG-ów były przekazywane prezydentowi.

Przekazanie pozostałych MiG-ów Ukrainie uzależnione jest od dalszych rozmów i ma na celu zarówno wsparcie walczącego kraju, jak i modernizację polskich sił powietrznych.

Sprawa planowanego przekazania Ukrainie pozostałych polskich samolotów MiG-29 ponownie wywołała polityczne napięcia na linii rząd-prezydent.

W środę prezydencki minister Marcin Przydacz podkreślił, że Karol Nawrocki nie jest na bieżąco informowany w tej kwestii.

Do tych zarzutów podczas czwartkowej konferencji w Sejmie odniósł się wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniając, że prezydent został poinformowany o sprawie.

Sprawa przekazania Ukrainie MiG-29. Kosiniak-Kamysz krytykuje Kancelarię Prezydenta

- Sprawa planowanego przekazania samolotów MiG-29 Ukrainie była omawiana podczas rządowego komitetu bezpieczeństwa w obecności przedstawiciela prezydenta Karola Nawrockiego dwukrotnie: 16 września i 4 listopada - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił też, że kwestie dotyczące MiG-ów były przekazywane w notatkach służbowych.

- Ktoś chce prowadzić wojnę i na szali tej wojny kładzie polskie bezpieczeństwo. (...) Współpracownicy pana prezydenta - tutaj na szczególną uwagę zasługuje pan minister (Marcin - red.) Przydacz - posługują się coraz częściej kłamstwami, nie półprawdami, tylko kłamstwami - stwierdził szef MON.

Sprawa przekazania MiG-ów. Kosiniak-Kamysz: Mają tam straszny bałagan

Wicepremier przypomniał, że informacje o MiG-ach były przekazywane zarówno w czasie prezydentury Andrzeja Dudy, jak i obecnej głowy państwa. Zaznaczył, że w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego - odbywających się co wtorek - uczestniczy zastępca szefa BBN - gen. Mirosław Bryś.

- Po tych komitetach nie miałem żadnych zapytań ze strony Kancelarii Prezydenta, czy samego pana prezydenta, żeby rozwijać tę informację. (...) Chyba mają tam straszny bałagan w kancelarii. Zajmują się politykierstwem, a nie informowaniem prezydenta. To powinno skłonić pana prezydenta do kroków - zasugerował szef MON.

Wicepremier zaapelował także o odpowiedzialność w debacie publicznej.

- My oczekujemy poważnego podejścia do sprawy, a nie robienia sobie z bezpieczeństwa państwa polskiego jakichś wycieczek politycznych, tylko podejścia bardzo odpowiedzialnego - mówił wicepremier.

Kosiniak-Kamysz zadeklarował również gotowość do spotkania z prezydentem. Dodał, że ostateczna decyzja dotycząca przekazania MiG-ów jeszcze nie zapadła, a rozmowy ze stroną ukraińską mają "charakter wstępny".

Szef MON zarzuca kłamstwa Kancelarii Prezydenta. Minister Przydacz reaguje

Do słów ministra obrony narodowej odniósł się w mediach społecznościowych Marcin Przydacz.

"Premier Kosiniak-Kamysz w ostrych słowach zarzuca kłamstwo. To bardzo nieładnie. Nie wiem z kim WKK utrzymuje relacje i kogo informuje, ale najwyraźniej nie Pana Prezydenta" - napisał Przydacz.

Podkreślił, że ani do niego, ani do jego biura, informacje w sprawie przekazania MiG-ów Ukrainie "nie dotarły".

"Wczoraj przed konferencją weryfikowaliśmy także te informacje w BBN i także z tego biura otrzymałem wprost wskazanie o braku informacji i braku konsultacji" - przekazał na platformie X prezydencki minister.

Plany MON. Czy samoloty MiG-29 trafią do Ukrainy?

Podczas środowej konferencji prasowej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany o plany dotyczące przekazania Ukrainie kolejnych myśliwców MiG-29, które wciąż znajdują się na wyposażeniu polskich Sił Powietrznych

Szef MON podkreślił, że Polska "będzie starała się przekazywać" MiG-i stronie ukraińskiej, dodając, że w zamianWarszawa liczy na dostęp do ukraińskich doświadczeń w zakresie nowoczesnych technologii dronowych i antydronowych. Jak wskazał, chodzi także o "możliwości przenoszenia tych technologii do Polski", co w ocenie resortu obrony mogłoby wzmocnić krajowe zdolności w tym obszarze.

Szef MON zwrócił uwagę, że polskim MiG-om-29 kończą się resursy, czyli okresy bezpiecznej eksploatacji, po których dalsze użytkowanie sprzętu staje się ograniczone. W praktyce oznacza to, że maszyny i tak nie będą już uczestniczyć w działaniach operacyjnych polskiego lotnictwa. W tej sytuacji -jak stwierdził Kosiniak-Kamysz - przekazanie ich Ukrainie może być zarówno wsparciem dla walczącego państwa, jak i naturalnym etapem modernizacji polskich sił powietrznych.

