W skrócie Na uniwersytecie w Permie doszło do eksplozji w laboratorium aerokosmicznym.

W wyniku wybuchu zginął dyrektor firmy i jego ośmioletnia córka, kilka osób zostało rannych.

Służby prowadzą śledztwo, aby ustalić przyczyny tragedii i obecność dziecka na miejscu badań.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Eksplozja miała miejsce w laboratorium uczelni, wykorzystywanym do eksperymentów związanych z aerokosmonautyką. Część pomieszczeń była wynajmowana osobom spoza uczelni do przeprowadzania prób technicznych.

Według wstępnych informacji przyczyną wybuchu miała być dekompresja jednego ze stanowisk, w wyniku której uszkodzona została turbina w przeznaczonym do badań sprzęcie. "Fragmenty koła przebiły konstrukcje ochronne, powodując obrażenia" - wyjaśniła uczelnia w komunikacie.

Eksplozja na rosyjskiej uczelni. Nie żyje dyrektor i jego córka

W wyniku eksplozji zmarł mężczyzna oraz ośmioletnia dziewczynka. Jak podaje rosyjskie radio RBK był to dyrektor firmy odpowiedzialnej za prowadzone w ośrodku badawczym testy oraz jego córka.

"Przebywała na terenie ośrodka z naruszeniem przepisów bezpieczeństwa" - informuje biuro prasowe uczelni i dodaje, że trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić, dlaczego dziecko znalazło się w miejscu badań.

W eksplozji rannych zostało również trzech innych pracowników firmy. Dwóch trafiło do szpitala w stanie ciężkim, trzeci nie wymagał hospitalizacji.

Śledztwo wszczęto na podstawie artykułu o spowodowaniu śmierci z nieostrożności. Trwa szczegółowa analiza przebiegu zdarzenia, bezpieczeństwa laboratorium oraz odpowiedzialności osób prowadzących eksperyment.

Źródło: Meduza, RBK

Cieszyński w "Graffiti" o pomyśle Lewicy w sprawie służby zdrowia: Racjonalny wycinek Polsat News