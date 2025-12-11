Eksplozja na rosyjskim uniwersytecie. Są ofiary śmiertelne

Agata Sucharska

Na terenie Permskiego Narodowego Badawczego Uniwersytetu Politechnicznego w Rosji (PNRPU) doszło w czwartek do tragicznego wypadku. W wyniku eksplozji zginęli mężczyzna i ośmioletnia dziewczynka, a kilka zostało rannych. Służby badają okoliczności wypadku, w tym powód obecności dziecka na uczelni.

W laboratorium Permskiego Narodowego Politechniki Badawczej (PNRPU) doszło do eksplozjiWikipediamateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Na uniwersytecie w Permie doszło do eksplozji w laboratorium aerokosmicznym.
  • W wyniku wybuchu zginął dyrektor firmy i jego ośmioletnia córka, kilka osób zostało rannych.
  • Służby prowadzą śledztwo, aby ustalić przyczyny tragedii i obecność dziecka na miejscu badań.
Eksplozja miała miejsce w laboratorium uczelni, wykorzystywanym do eksperymentów związanych z aerokosmonautyką. Część pomieszczeń była wynajmowana osobom spoza uczelni do przeprowadzania prób technicznych.

Według wstępnych informacji przyczyną wybuchu miała być dekompresja jednego ze stanowisk, w wyniku której uszkodzona została turbina w przeznaczonym do badań sprzęcie. "Fragmenty koła przebiły konstrukcje ochronne, powodując obrażenia" - wyjaśniła uczelnia w komunikacie.

Eksplozja na rosyjskiej uczelni. Nie żyje dyrektor i jego córka

W wyniku eksplozji zmarł mężczyzna oraz ośmioletnia dziewczynka. Jak podaje rosyjskie radio RBK był to dyrektor firmy odpowiedzialnej za prowadzone w ośrodku badawczym testy oraz jego córka.

"Przebywała na terenie ośrodka z naruszeniem przepisów bezpieczeństwa" - informuje biuro prasowe uczelni i dodaje, że trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić, dlaczego dziecko znalazło się w miejscu badań.

    W eksplozji rannych zostało również trzech innych pracowników firmy. Dwóch trafiło do szpitala w stanie ciężkim, trzeci nie wymagał hospitalizacji.

    Śledztwo wszczęto na podstawie artykułu o spowodowaniu śmierci z nieostrożności. Trwa szczegółowa analiza przebiegu zdarzenia, bezpieczeństwa laboratorium oraz odpowiedzialności osób prowadzących eksperyment.

    Źródło: Meduza, RBK

