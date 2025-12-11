W skrócie Premier Donald Tusk spotkał się z ambasadorem USA Tomem Rose'em.

Obie strony podkreśliły wzajemny szacunek i istotną rolę Polski w relacjach z USA.

Ambasador Rose, nowy przedstawiciel USA w Polsce, wyraził uznanie dla polskiego premiera.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Premier Donald Tusk poinformował o swoim spotkaniu z ambasadorem USA Tomem Rose'em, podkreślając, że rozmowa przebiegła w bardzo dobrej atmosferze.

Jak napisał szef polskiego rządu, Rose jest "prawdziwym przyjacielem Polski" i doskonale rozumie zarówno sytuację zewnętrzną, jak i wewnętrzną naszego kraju.

"Niezwykle bystry". Tom Rose skomplementował Donalda Tuska

Wcześniej wpis dotyczący spotkania zamieści również Rose. Określił je jako "wielki zaszczyt", a Tuska nazwał "niezwykle bystrym premierem, wielkim polskim patriotą i szeroko szanowanym liderem".

Według Rose'a rozmowa potwierdziła kluczowe znaczenie Polski dla Stanów Zjednoczonych oraz potencjał dalszego zacieśniania współpracy.

Rozwiń

"Pod przywództwem Donalda Trumpa, kierującego się zasadą America First, sojusz amerykańsko-polski nadal się umacnia, prowadzony przez takich liderów jak premier Tusk" - zaznaczył.

W połowie października Thomas Rose został zaprzysiężony w Departamencie Stanu na ambasadora USA w Polsce. Rose jest prawicowym publicystą i komentatorem radiowym oraz byłym doradcą wiceprezydenta Mike'a Pence'a, znanym z silnie proizraelskich poglądów. Przed nominacją prowadził program radiowy Bauer&Rose Show.

"Przewyższa wszystkie inne sojusze". Ambasador USA o szczególnej roli Polski

We wtorek w rozmowie z TVN24 Rose nawiązał m.in. do opublikowanej w zeszły piątek nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA. Jak zauważył, jest ona szeroko komentowana na całym świecie, także w Stanach Zjednoczonych, ponieważ - jak dodał - jest pełna "rzeczy, które powodują tyle dezinformacji, niezrozumienia, które są źle interpretowane".

- Nasza Strategia Bezpieczeństwa to nic więcej niż odzwierciedlenie rzeczywistości - nie możemy być wszędzie cały czas, nie jesteśmy w stanie rozwiązać każdego problemu za wszystkich - zaznaczył ambasador. Jak dodał, USA skoncentrują się na największym geostrategicznym wyzwaniu, jakim są Chiny.

Z tego powodu - argumentował - USA potrzebują od wszystkich krajów w Europie, by "trzymali się przykładu Polski i zwiększali swoje zaangażowanie, aby stali się pierwszymi strażnikami bezpieczeństwa kontynentu".

Dodał, że Europa musi to zrobić, by "chronić rolę Ameryki jako nieodłącznego partnera w NATO". Zwrócił tym samym uwagę, że Europa jest kluczowa dla interesów USA. - Im silniejsza Polska, tym silniejsza Ameryka - podkreślił.

Według ambasadora relacja polsko-amerykańska "przewyższa wszystkie inne sojusze" USA.

Cieszyński w "Graffiti" o pomyśle Lewicy w sprawie służby zdrowia: Racjonalny wycinek Polsat News