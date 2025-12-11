W skrócie Karol Nawrocki odwiedził polski kontyngent wojskowy w łotewskiej bazie Adazi.

Prezydent przejechał się czołgiem Leopard 2PL i podkreślił rolę Polski w NATO.

Kancelaria Prezydenta pokazała nagrania z tej wizyty.

Jednym z punktów wizyty na Łotwie prezydenta Karola Nawrockiego było spotkanie z żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego, stacjonującymi w bazie Adazi. Obecnie liczy on ponad trzystu wojskowych.

- Wiem, że patrzę w oczy tych, którzy kochają Rzeczpospolitą i którzy są gotowi do tego, aby dzielić swoje życie osobiste, zawodowe, swoje plany, cele, pragnienia, swoje życie rodzinne z odpowiedzialnością za naszą narodową wspólnotę, za nasze granice i za bezpieczeństwo państwa polskiego, ale także za siłę i potencjał Polski na arenie międzynarodowej, za naszą lojalność i gotowość do pracy sojuszniczej - mówił.

Karol Nawrocki w czołgu. Kancelaria pokazała nagranie

Kancelaria Prezydenta udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcia i nagranie z tej uroczystości. Na jednym z nich widać, jak Karol Nawrocki wystaje z włazu czołgu i pozuje z kciukiem w górę.

Z kolei na kilkunastosekundowym nagraniu uwieczniono przejazd czołgu z polską flagą, z którego włazu również wychylił się prezydent. Także podczas tej czynności głowa państwa unosiła w górę swój kciuk.

Maszyna, którą poruszał się prezydent, to polsko-niemiecki czołg podstawowy Leopard 2PL. Powstał on w wyniku modernizacji modelu Leopard 2A4, który został przejęty przez polskie wojsko z zasobów Bundeswehry.

Polskie wojsko wspiera NATO. Czołgi w łotewskiej Adazi

W listopadzie 2024 roku Dowództwo Wielonarodowej Brygady NATO w Łotwie (bazy wojskowej Adazi) poinformowało o otrzymaniu nowych czołgów Leopard 2PL, które zastąpiły stacjonujące dotychczas PT-91.

- Nasza siła pochodzi z tego, że wszystkie państwa wysyłające dostarczają swoich najlepszych żołnierzy, wiedzę i sprzęt oraz z naszego niezachwianego zaangażowania w budowanie jednej zjednoczonej brygady, by wspólnie stawić czoła każdemu wyzwaniu - mówił wówczas dowódca bazy pułkownik Cedric Aspirault.

Także podczas czwartkowej wizyty w bazie wojskowej Adazi prezydent Karol Nawrocki wyrażał dumę z polskich żołnierzy. Zwrócił przy tym uwagę, że polski kontyngent wojskowy na Łotwie jest dowodem na to, iż Polska rozumie swoje zobowiązania i broni wschodnią flankę NATO.

- Bardzo Wam dziękuję za wierność Rzeczpospolitej, za poświęcenie, za gotowość do służby - zwrócił się do żołnierzy.

