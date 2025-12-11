Nawrocki wsiadł do czołgu w bazie NATO. Kancelaria pokazała nagranie
Prezydent Karol Nawrocki miał w czwartek okazję przejechać się polsko-niemieckich czołgiem Leopard 2PL. Jednostki stacjonują w łotewskiej bazie Adazi, która wykorzystywana jest w celach NATO. Głowa państwa udostępniła nagranie.
Jednym z punktów wizyty na Łotwie prezydenta Karola Nawrockiego było spotkanie z żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego, stacjonującymi w bazie Adazi. Obecnie liczy on ponad trzystu wojskowych.
- Wiem, że patrzę w oczy tych, którzy kochają Rzeczpospolitą i którzy są gotowi do tego, aby dzielić swoje życie osobiste, zawodowe, swoje plany, cele, pragnienia, swoje życie rodzinne z odpowiedzialnością za naszą narodową wspólnotę, za nasze granice i za bezpieczeństwo państwa polskiego, ale także za siłę i potencjał Polski na arenie międzynarodowej, za naszą lojalność i gotowość do pracy sojuszniczej - mówił.
Karol Nawrocki w czołgu. Kancelaria pokazała nagranie
Kancelaria Prezydenta udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcia i nagranie z tej uroczystości. Na jednym z nich widać, jak Karol Nawrocki wystaje z włazu czołgu i pozuje z kciukiem w górę.
Z kolei na kilkunastosekundowym nagraniu uwieczniono przejazd czołgu z polską flagą, z którego włazu również wychylił się prezydent. Także podczas tej czynności głowa państwa unosiła w górę swój kciuk.
Maszyna, którą poruszał się prezydent, to polsko-niemiecki czołg podstawowy Leopard 2PL. Powstał on w wyniku modernizacji modelu Leopard 2A4, który został przejęty przez polskie wojsko z zasobów Bundeswehry.
Polskie wojsko wspiera NATO. Czołgi w łotewskiej Adazi
W listopadzie 2024 roku Dowództwo Wielonarodowej Brygady NATO w Łotwie (bazy wojskowej Adazi) poinformowało o otrzymaniu nowych czołgów Leopard 2PL, które zastąpiły stacjonujące dotychczas PT-91.
- Nasza siła pochodzi z tego, że wszystkie państwa wysyłające dostarczają swoich najlepszych żołnierzy, wiedzę i sprzęt oraz z naszego niezachwianego zaangażowania w budowanie jednej zjednoczonej brygady, by wspólnie stawić czoła każdemu wyzwaniu - mówił wówczas dowódca bazy pułkownik Cedric Aspirault.
Także podczas czwartkowej wizyty w bazie wojskowej Adazi prezydent Karol Nawrocki wyrażał dumę z polskich żołnierzy. Zwrócił przy tym uwagę, że polski kontyngent wojskowy na Łotwie jest dowodem na to, iż Polska rozumie swoje zobowiązania i broni wschodnią flankę NATO.
- Bardzo Wam dziękuję za wierność Rzeczpospolitej, za poświęcenie, za gotowość do służby - zwrócił się do żołnierzy.