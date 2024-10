Decyzję o zmobilizowaniu 40 tys. wojskowych podjęto we wtorek. Żołnierze mają pomagać w ewentualnych akcjach ratunkowych po uderzeniu Krathona w południową część Tajwanu. Dotarcie tajfunu do brzegów wyspy prognozowane jest na środę rano . Ma to nastąpić nieopodal portowego miasta Kaohsiung, liczącego ponad 2,7 mln mieszkańców.

Krathon może być bardzo groźny

Żywioł niesie stały wiatr o prędkości 198 km/h, co na Atlantyku wystarczyłoby do zaliczenia go do huraganu trzeciej kategorii. Porywy wiatru dochodzą jednak do 245 km/h.