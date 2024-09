Pogoda złamała juntę. Poprosili o międzynarodową pomoc

Potężne ulewy i powodzie przyniesione przez tajfun Yagi zmusiły ponad 235 tys. mieszkańców Mjanmy do opuszczenia domów - poinformowały władze kraju. Jednym z najciężej doświadczonych miejsc jest między innymi stolica, Naypyidaw. Liczbę ofiar w samej Mjanmie oficjalnie ocenia się na co najmniej 33, choć liczba ta może być znacznie zaniżona.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Junta radzi, jak usuwać gałęzie

Oficjalnie w wyniku przejścia Yagi w Mjanmie życie miało stracić kilkadziesiąt osób, jednak jak twierdzi Radio Wolna Azja prawdziwa liczba ofiar może być znacznie wyższa . Według tego medium z powodu powodzi i lawin błotnych mogło zginąć co najmniej 160 osób.

Pogoda skłania juntę do zmiany zdania

Jak poinformowała państwowa gazeta "Global New Light of Myanmar" przywódca junty miał w piątek zalecić podwładnym skontaktowane się z władzami innych krajów, by uzyskać pomoc w akcji ratunkowej i w usuwaniu skutków powodzi.