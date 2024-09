Jak podaje agencja Reuters, tajfun Yagi dotarł w piątek do wybrzeży prowincji Hainan położonej na południu Chin. Kraj nawiedziły ulewne deszcze i silny wiatr. W epicentrum ekstremalnego zjawiska pogodowego osiąga prędkość 234 km/h, co oznacza, że jest to drugi do tej pory najsilniejszy tropikalny cyklon w tym roku. Groźniejszy był jedynie huragan Beryl.