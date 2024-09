Huragan Helene, który w czwartek nawiedził region Kalifornii, uważany jest za najsilniejszy w historii. Żywioł dotknął sześć stanów USA doprowadzając do śmierci wielu obywateli.

W Karolinie Północnej nie żyje co najmniej 36 osób, a w Karolinie Południowej co najmniej 25, w tym dwoje strażaków. W Georgii zginęło co najmniej 17 osób, a na Florydzie 11 osób. Dwie osoby zmarły w Wirginii, a cztery zgony odnotowano w Tennessee. Łączny bilans huraganu wynosi 95 ofiar żywiołu. Reklama

Jak podaje NBC ok. jedną trzecią wszystkich zgonów odnotowano w hrabstwie Buncombe w Karolinie Północnej. - Woda jest zabójcą numer jeden - podkreślał gubernator tego stanu Henry McMaster.

Huragan Helene w USA. Ogromny bilans strat

Urzędnicy w hrabstwie Buncombe w Karolinie Północnej poinformowali, że otrzymali co najmniej 600 zgłoszeń o zaginięciach. Apelują jednak, by ludzie "nie tracili nadziei", ponieważ to utrudniona łączność i brak komunikacji publicznej może wpłynąć na brak kontaktu z ich bliskimi.

Około 300 dróg jest zamkniętych w Karolinie Północnej, a kolejne 150 jest nieczynnych w Karolinie Południowej. Utrudnia to dostawy wody do odciętych od świata miejscowości.

Według PowerOutage.us, około 2,1 miliona odbiorców energii elektrycznej jest pogrążonych w ciemności w Karolinie Południowej, Karolinie Północnej, Georgii, na Florydzie i w Wirginii. W niedzielę Michael Callahan, prezes Duke Energy w Południowej Karolinie wyraził nadzieję, że większość jego klientów w tym stanie wróci do pracy do piątku.

- Lokalne i federalne władze, wraz z Gwardią Narodową, dostarczały zaopatrzenie do sparaliżowanych obszarów oraz naprawiały co można. (…) To bezprecedensowa tragedia, która wymaga bezprecedensowej odpowiedzi - cytuje gubernatora Karoliny Północnej Roya Coopera NBC. Reklama

Prezydent Joe Biden zatwierdził deklarację o stanie klęski żywiołowej dla Florydy. "Podczas gdy wciąż wspieramy działania ratunkowe i pomocowe, upewnijmy się, że żadnych zasobów nie zabraknie, aby społeczności mogły szybko rozpocząć odbudowę" - napisał amerykański przywódca na platformie X.

Źródło: CNN, NBC

-----

