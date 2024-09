W środę tropikalna burza Helene zyskała na sile i stała się huraganem pierwszej kategorii. Według nowych prognoz w czwartek wieczorem dotrze do południowo-zachodniej Florydy w czwartek wieczorem i może być już wówczas huraganem czwartej kategorii.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Obowiązkowa ewakuacja na Florydzie

Eksperci z amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów (NHC) ostrzegają, że żywioł może przynieść wyjątkowo silny wiatr i "zagrażającą życiu" falę sztormową na północno-zachodnim wybrzeżu Florydy. mieszkańcom tych terenów zalecono stosowanie się do nakazów ewakuacji.

Obowiązkowa ewakuacja została ogłoszona w co najmniej 20 hrabstwach , w tym takich jak Taylor, Sarasota, Gulf i Hillsborough. Nakazano ją również między innymi na Uniwersytecie w Tampie. Ta placówka została zamknięta, tak jak inne uniwersytety i szkoły w większości stanu.

Duży niepokój w kilku stanach

Największy w stuleciu? Specjalista ostrzega

Uznany ekspert zajmujący się huraganami, Michael Lowry, we wpisie w serwisie X ostrzegł, że Helene może się okazać " jednym z największych huraganów, jakiego doświadczyliśmy od wieku w rejonie Zatoki Meksykańskiej ".

Podczas konferencji prasowej w czwartek mer miasta Tallahassee na Florydzie, John Dailey, powiedział, że "nie ma już czasu do stracenia" i poradził mieszkańcom szukanie schronienia przed czymś, co może okazać się " historycznym wydarzeniem ".

Senator z Florydy, Rick Scott, w dramatycznym ostrzeżeniu skierowanym do mieszkańców stanu powiedział, że po uderzeniu huraganu w okolice Big Bend, czyli gęsto zamieszkałego obszaru rozciągającego się od rzeki Apalachicola do rzeki Suwannee, woda może wezbrać nawet do wysokości ponad pięciu metrów.