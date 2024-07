Węgry zapraszają Rosjan. Komisja Europejska żąda wyjaśnień

Do sytuacji odniosła się we wtorek rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hipper, która zapowiedziała, że komisja "skontaktuje się z węgierskimi władzami w tej sprawie, w szczególności po to, by wyjaśniły one zakres programu oraz to, czy jest on zgodny lub nie z unijnymi zasadami".