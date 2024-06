Rada Unii Europejskiej to główny organ decyzyjny UE, a co sześć miesięcy jedno z państw członkowskich przejmuje w niej prezydencję. Kolejność jest ustalona i przy obecnej liczbie członków Wspólnoty takie przewodniczenie przypada co 13,5 roku. Polska przykładowo objęła prezydencję w lipcu 2011 roku, a powtórzy się to w styczniu przyszłego roku.

Jak głoszą unijne zasady, państwo sprawujące rotacyjną prezydencję ma dwa najważniejsze zadania: Planowanie i prowadzenie posiedzeń Rady UE i jej organów przygotowawczych oraz reprezentowanie Rady, gdy ta kontaktuje się z innymi organami Unii. Ponadto dba o sprawny przebieg unijnego procesu legislacyjnego, ciągłość działań UE i współpracę należących do nich krajów.

Węgry sprzeciwiają się pomysłom UE. I zaraz obejmą prezydencję

1 lipca prezydencję zakończy Belgia i wpadnie ona w ręce Węgier. A to właśnie Węgry uchodzą za głównego hamulcowego Unii. Chociażby w piątek dowiedzieliśmy się, że Orban miał zgodzić się na 14. pakiet sankcji wobec Rosji, ale tylko dlatego, że jego kraj będzie mógł rozbudować elektrownię jądrową w Paks.

Były też i poważniejsze incydenty w jego wykonaniu, jak ten z grudnia 2023 r., gdy pod osłoną nocy wstrzymał wypłatę 50 mld euro pomocy dla Ukrainy. Jak więc Węgry miałyby być neutralnym pośrednikiem w ramach UE, skoro ciągle słyszymy, że aby coś w Unii "ruszyło" albo miało się zmienić, trzeba negocjować to z twardo stawiającym warunki Budapesztem?

Zdaniem prof. Jacka Wojnickiego z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW nie można wykluczyć, iż Orban wykorzysta rotacyjną funkcję, by opóźniać podejmowanie decyzji, które mogą mu się nie podobać. - Zwłaszcza, jeśli ewentualne "stawanie okoniem" nie zaszkodzi ekonomicznie Węgrom. Pokazałby w ten sposób sprawczość: "Zachód atakuje, a my się mu opieramy". Celowe jest też "podklejenie" się pod hasło Donalda Trumpa - mówi w rozmowie z Interią.

Ogłoszono bowiem, że węgierska prezydencja przebiegnie pod sloganem "Make Europe Great Again" (MEGA, po polsku "Uczyń Europę znów wielką"). Podobieństwo do motta, z którym Trump zdobył Biały Dom w 2016 r. (MAGA, czyli "Make America Great Again"), a teraz chce go odzyskać, jest uderzające. Ale rząd Orbana zaklina rzeczywistość. - Nie ma się wrażenia déjà vu. Nie wiem, czy Trump kiedykolwiek chciał, aby Europa znów była wielka - tłumaczył János Bóka, węgierski minister ds. UE.

Viktor Orban i jego unijne MEGA. W tle konflikt Węgry-Ukraina

Węgry nie zamydlają jednak oczu ekspertom. - Hasło MEGA można postrzegać jako analogię do sloganu Trumpa, chociaż politycy nie wyrażają tego wprost. Nawiązanie widać też w temacie migracji - w USA zwłaszcza meksykańskiej, w przypadku UE z Bliskiego Wschodu czy Afryki Północnej - wyjaśnia mgr Artur Lorek, specjalista ds. Europy Środkowej z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Viktor Orban z wizytą u Donalda Trumpa w Białym Domu. Zdjęcie z 2019 roku / Rex Features

Zwraca on uwagę na jeszcze jeden aspekt nadchodzącej polityki MEGA: obecny w niej będzie spór na linii Budapeszt - Kijów, nie tylko o sankcje czy pakiety wsparcia, ale też ws. węgierskiej ludności zamieszkującej ukraińskie Zakarpacie. Konflikt toczy się głównie wokół ustawy oświatowej, która znacznie ogranicza stosowanie języków mniejszości narodowych. To jednak nie wszystko. Reklama

- Węgry podnoszą na sztandary, że wszystkie państwa chcące mieć akcesję do Unii powinny spełniać te same warunki. Jak uważają, Gruzja i Mołdawia są dyskryminowane względem Ukrainy. Stąd właśnie pomysł w UE, by rozmowy negocjacyjne z Kijowem rozpocząć jeszcze przed 1 lipca, aby Orban ich nie zablokował - dodaje Artur Lorek.

Uściśla jednocześnie, że prezydencja w Radzie UE nie jest narzędziem pozwalającym prowadzić jednoznaczną, narzuconą politykę, w odróżnieniu od stanowiska przywódcy USA. - Skupia się ona bardziej na tworzeniu agendy pracy Unii: jak kierować poszczególne sprawy, jakie nadawać im priorytety. Możliwość blokowania ogólnie przyjętych stanowisk nie jest spora. Pamiętajmy też, że to bardzo krótki, sześciomiesięczny okres, a młyny brukselskiej administracji mielą powoli - objaśnia.

Węgry chwalą się, że są "genialni". Symbolem kostka Rubika

Jacek Wojnicki podnosi natomiast, iż prezydencja będzie oficjalnie przedstawiana przez Orbana "jako ważny moment w polityce europejskiej". - Sukces Budapesztu, chociaż przecież jest ona rotacyjna. Będzie chciał udowodnić, że Węgry przez pół roku będą czołowym dyrygentem w Unii Europejskiej - zauważa.

Z kolei w ocenie Artura Lorka węgierski premier potraktuje prezydencję jako "narzędzie do pewnego rodzaju normalizacji relacji z UE". - Powołał nawet specjalne Ministerstwo ds. Prezydencji, mające być funkcjonalnie i PR-owo pomostem między jego gabinetem a Radą UE i neutralnym moderatorem tego drugiego organu. Chce w ten sposób stworzyć bezpiecznik między swoim programem rządzenia a strukturami Unii - opisuje.

Węgrzy sprytnie zauważyli ponadto, iż termin ich prezydencji zbiega się z 50-leciem wynalezienia przez ich rodaka kostki Rubika. Postanowili pochwalić się swoim "geniuszem", dlatego - poza hasłem MEGA - ta niezwykle popularna zabawka logiczna też widnieje na materiałach marketingowych związanych z prezydencją.

Czym oficjalnie chce zająć się Orban w okresie od lipca do końca 2024 roku? We wstępnie przedstawionym programie są sprawy istotne dla Węgrów, zwłaszcza polityka prorodzinna i spójność UE, ale też kwestie związane z granicami Unii i jej rozszerzaniem.

- Węgrzy chcą promować rodzinę jako najważniejszy element społeczeństw. Ma być to przeciwwaga dla polityk migracyjnych i integracyjnych. Zakładają, że wspieranie chęci do zakładania rodziny będzie ochroną europejskiej tożsamości. Nie kryją, iż ważne są dla nich konserwatywne wartości oraz ochrona tzw. substancji narodowej - wylicza Artur Lorek.

"Pięć minut" dla węgierskiej opozycji. Uda jej się zaalarmować świat?

W tle tego wszystkiego jest też wewnętrzna polityka w państwie nad Dunajem. Wybory parlamentarne wypadną tam w 2026 roku, lecz zarówno Fidesz (partia Orbana), jak i opozycja, już przygotowują się do kolejnej kampanii. Zwłaszcza przedstawiciele tej drugiej frakcji muszą poczynić pierwsze kroki dość szybko, bo rynek medialny na Węgrzech niemal w całości kontrolowany jest przez Orbana, ewentualnie zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów.

- W kampanii premier będzie twierdził, że teraz jest głównym graczem w UE i jest w niej sprawczy. W takich okolicznościach jego przeciwnicy też będą musieli utargować więcej poparcia niż mają obecnie. A węgierska opozycja nie jest jednolita: część centrowo-lewicowa jest prounijna, ale hasła partii Tisza określić można jako bardziej umiarkowane względem Fideszu - objaśnia Jacek Wojnicki.

Kontynuuje, że konkurenci Orbana wiedzą, że przez najbliższe sześć miesięcy uwaga będzie skupiona na Węgrzech i dzięki tym "pięciu minutom" dla ich kraju będą mogli szerzej przekazać w świecie, co się w nim dzieje. Tymczasem - jak spostrzega profesor - odłam węgierskiego społeczeństwa, który interesuje się objęciem prezydencji w Radzie UE przez Budapeszt, "jest inteligencki, wielkomiejski, związany z centrową i centrolewicową opozycją". A baza wyborców obecnie rządzących to przede wszystkim małe miejscowości. Reklama

Wiktor Kazanecki

