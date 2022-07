Katastrofa ukraińskiego samolotu. Wicepremier Serbii: Broń miała trafić do Bangladeszu

- To złośliwa i fałszywa informacja - tymi słowami serbski wicepremier i minister obrony Nebojsa Stefanowic określił spekulacje, że ukraiński samolot An-12, który rozbił się w sobotę w Grecji, transportował broń dla Ukrainy. Dodał, że na pokładzie były militaria pochodzące z Serbii, ale miały one trafić do Bangladeszu.

Zdjęcie Szczątki Antonowa, który rozbił się w sobotę wieczorem w Grecji / AP/Associated Press / East News