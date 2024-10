W raporcie opublikowanym na początku października międzynarodowa organizacja dziennikarska zwróciła się do UE i jej członków o pociągnięcie Serbii do odpowiedzialności za to, że jest "gospodarzem" dla rosyjskiej stacji propagandowej RT, poprzednio Russia Today, którą nazwała "fabryką kłamstw Władimira Putina".